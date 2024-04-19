المهاجم التونسي الشاب "ريان ميسي" على رادار مارسيليا

وتألق اللاعب الشاب خلال الفترة الماضية، وجذب الأنظار إليه بعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ نادي ديغون الفرنسي، وذلك في سن الـ16 عاماً.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير الفرنسية لقب "ميسي"، يحظى بمتابعة قوية من كشافي نادي أولمبيك مرسيليا، تمهيدًا لضمه إلى صفوف الفريق.

وسيجد نادي مارسيليا منافسة قوية من فريق "ليل" الذي يرغب هو الآخر في الظفر بخدمات المهاجم الشاب.

يذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم، بدأ منذ فترة، بمتابعة اللاعب، ومراقبة مستواه بشكل دقيق، تمهيداً لإمكانية ضمه إلى منتخب الشباب تحت 17 سنة مستقبلاً.