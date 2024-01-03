أس: كبار أندية أوروبا يقلدون ريال مدريد

نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا قالت فيه إن كبار الأندية الأوروبية باتت تقلد ريال مدريد في طريقة التعاقد مع اللاعبين.

وقبل بضع سنوات، كانت أسعار انتقالات اللاعبين باهظة، ووصل بعضها إلى 100 مليون يورو أو أكثر للاعب المميز الذي بدأ بالفعل في إظهار إمكاناته الكاملة.

وبدأت الفرق النظر إلى اللاعبين الشبان قبل أن تنفجر قدراتهم، والتعاقد معهم بأسعار معقولة.

وباتت السوق في أمريكا الجنوبية واحدة من الوجهات المفضلة لأندية أوروبا بعد الصفقات الناجحة التي أبرمها ريال مدريد.