أس: كبار أندية أوروبا يقلدون ريال مدريد
نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا قالت فيه إن كبار الأندية الأوروبية باتت تقلد ريال مدريد في طريقة التعاقد مع اللاعبين.
وقبل بضع سنوات، كانت أسعار انتقالات اللاعبين باهظة، ووصل بعضها إلى 100 مليون يورو أو أكثر للاعب المميز الذي بدأ بالفعل في إظهار إمكاناته الكاملة.
وبدأت الفرق النظر إلى اللاعبين الشبان قبل أن تنفجر قدراتهم، والتعاقد معهم بأسعار معقولة.
وباتت السوق في أمريكا الجنوبية واحدة من الوجهات المفضلة لأندية أوروبا بعد الصفقات الناجحة التي أبرمها ريال مدريد.
ووقع ريال مدريد مع البرازيليين رودريغو وفينيسيوس جونيور عندما كان عمر كل منهما 16 عامًا فقط، والآن يشكلان خط هجوم الميرنغي ولدى كل منهما لقب في دوري أبطال أوروبا.
وواصل ريال مدريد مراقبة السوق البرازيلي وسيكون إندريك هو اللاعب القادم في سانتياغو برنابيو في يوليو المقبل.
وقالت "أس" إن العديد من الفرق بدأت في تقليد نموذج ريال مدريد.
وفي السابق كان الكثير من اللاعبين ينتقلون إلى ناد في أوروبا يشكل "جسرًا" قبل أن ينتقلوا إلى فرق تنافس على لقب دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.
وأبرز مثال على ذلك، الظاهرة رونالدو نازاريو الذي انتقل إلى آيندهوفن، ورونالدينيو إلى باريس سان جيرمان.
وفي حالات قليلة جدًّا انتقل اللاعب مباشرة إلى أندية تنافس على لقب دوري أبطال أوروبا كما حدث مع كاكا عندما انتقل إلى ميلان وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.
وبدأت الفرق الأوروبية الكبرى بالفعل في التعاقد مع لاعبين لم يلعبوا سوى القليل من المباريات مع الفريق الأول في بلادهم، ومعظمهم ليسوا في السن القانونية.
فقد بات مانشستر سيتي قريبًا جدًّا من إتمام صفقة التوقيع مع إيشيفيري، الذي لعب مع ريفر 6 مباريات رسمية فقط.
وإيشيفيري، الذي أتم أمس 18 عامًا، ليس اللاعب الوحيد الذي وقع مع الفريق الإنجليزي، فقط سبق للسيتي التعاقد مع جوليان ألفاريز.
وتعاقد باريس سان جيرمان للتو مع قلب الدفاع البرازيلي لوكاس بيرالدو من ساو باولو، ويبلغ من العمر 20 عامًا.
واللاعب الثاني الذي من الممكن أن ينتقل لباريس سان جيرمان هو غابرييل موسكارد البالغ من العمر 18 عامًا.
وكان من المقرر وصول اللاعب في السوق الشتوي الحالي، لكن الإصابة المفاجئة التي ستبعده عن الملاعب حتى مارس قد تعني أن وصوله لن يحدث حتى الصيف المقبل.
واتبع برشلونة نفس طريقة ريال مدريد، بتعاقده مع البرازيلي فيتور روكي أحد أكثر اللاعبين الواعدين في بلاده وقد حصل على توقيعه قبل أن يبلغ سن الرشد.
ومن قبل، حاول خوان لابورتا رئيس برشلونة التعاقد مع إندريك، مثل باريس سان جيرمان أو تشيلسي، لكن اللاعب قرر الذهاب لريال مدريد.
كما حاول برشلونة ضم رودريغو وفينيسيوس لكنهما اختارا ريال مدريد.
ونجح تشيلسي في الحصول على توقيع أحد أهم اللاعبين الواعدين في أمريكا الجنوبية وتحديدًا الكولومبي كيندري باييز الذي أتم 16 عامًا في مايو الماضي لكنه لن يصل للبلوز قبل 2025.
ومن قبل تعاقد تشيلسي من أندريه سانتوس، المعار حاليًّا لنوتنغهام فورست، وتفوق تشيلسي على ريال مدريد في صفقة الحارس الأمريكي غابرييل سلونينا الذي يبلغ حاليًّا من العمر 19 عامًا.
ونجح بايرن ميونخ في الحصول على توقيع الكندي ألفونسو ديفيز وهو في الثامنة عشرة من عمره فقط من فانكوفر الأمريكي.
ويعتبر ديفيز الآن أفضل لاعبي الظهير الأيسر في العالم، بعد أن دفع النادي البافاري 14 مليون دولار فقط لضمه.
وتمكن إنتر ميلان من الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.