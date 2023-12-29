التحدي الكبير أمام فيتور روكي.. كيف كان أداء بدلاء ليفاندوفسكي في برشلونة؟
عزز برشلونة خط هجومه بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي الذي سيشارك مع النادي الكتالوني في النصف الثاني من الموسم الحالي.
ويأمل برشلونة أن يسهم روكي في تعزيز القدرات التهديفية للفريق خاصة مع تراجع أهداف روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 9 أهداف في 21 مباراة الموسم الحالي.
وبحسب صحيفة "سبورت" فإن 7 لاعبين من برشلونة شغلوا المركز رقم 9 في غياب ليفاندوفسكي بينهم فيران توريس ومارك غويو.
وذكرت الصحيفة أنه سواء كان روكي أفضل أو أسوأ، فإن ليفاندوفسكي هو اللاعب الأساسي في برشلونة حتى يقول المهاجم البرازيلي خلاف ذلك.
واعتمد تشافي على 7 لاعبين لتعويض ليفاندوفسكي الذي غاب عدة مباريات بين الموسم الماضي والحالي إما لقرار فني أو للإيقاف أو الإصابة.
ومع قدوم فيتور روكي، أصبح الوضع الطبيعي أن يكون لليفاندوفسكي منافسة مباشرة في الهجوم، وسيكون التحدي الكبير الذي يواجهه روكي هو أن يكون أفضل من سابقيه.
وفيما يلي السجلات التهديفية للاعبين الذين سبقوا روكي:
فيران توريس: 806 دقائق، 5 أهداف
كان فيران توريس البديل المعتاد في قلب هجوم برشلونة عندما لا يكون ليفاندوفسكي متواجدًا.
ولعب الدولي الإسباني 806 دقائق مع برشلونة في غياب ليفاندوفسكي سجل فيها 5 أهداف.
وتزامل ليفاندوفسكي وتوريس عدة مرة وبشكل عام سجل توريس لبرشلونة 20 هدفا في 94 مباراة.
مارك غويو: 29 دقيقة، هدفان
يبلغ فيتور روكي 18 عامًا ويكبر مارك غويو ببضعة أشهر فقط.
وأنقذ غويو برشلونة يوم 22 أكتوبر أمام أتلتيك بلباو بعدما تعرض ليفاندوفسكي لإصابة في كاحله واختار تشافي فيرمين لوبيز كلاعب رقم "9" وهمي.
وفي الدقيقة 78 و40 ثانية شارك غويو وفي الدقيقة 79 و15 ثانية كان يحتفل بهدف تاريخي حيث منح برشلونة الفوز 1/0.
ولم يحصل مارك غويو على دقائق مع الفريق الأول مرة أخرى حتى الخسارة أمام رويال أنتويرب، عندما شارك في الدقيقة 72 وسجل هدفا في الوقت بدل الضائع.
أنسو فاتي: 292 دقيقة، هدف واحد
لعب أنسو فاتي دور المهاجم رقم 9 عندما لم يلعب ليفاندوفسكي وفعل ذلك في المباريات الثلاث في الدوري الموسم الماضي التي غاب عنها ليفاندوفسكي بسبب الإيقاف وكانت أمام أتلتيكو مدريد وخيتافي وجيرونا لكن فاتي فشل في التسجيل.
ثم شارك فاتي أمام إنتر سيتي في كأس إسبانيا حيث شارك بديلا بعدما خرج ممفيس ديباي وسجل فاتي هدفا في الدقيقة 104.
- مفيس ديباي (132 دقيقة)، فيرمينو لوبيز (79 دقيقة)، رافينيا (19 دقيقة)، عثمان ديمبلي (15 دقيقة) وأليخاندرو بالدي (3 دقائق)، 0 أهداف
وقالت "سبورت" إنه من الغريب أن ممفيس ديباي بالكاد شارك في المركز رقم 9 في غياب ليفاندوفسكي حيث اختار تشافي أولاً أنسو فاتي، ثم فيران توريس.
وشارك ديباي مرتين في غياب ليفاندوفسكي أمام قادش في الليغا وأمام إنتر سيتي في الكأس.