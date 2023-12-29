التحدي الكبير أمام فيتور روكي.. كيف كان أداء بدلاء ليفاندوفسكي في برشلونة؟

واعتمد تشافي على 7 لاعبين لتعويض ليفاندوفسكي الذي غاب عدة مباريات بين الموسم الماضي والحالي إما لقرار فني أو للإيقاف أو الإصابة.

ومع قدوم فيتور روكي، أصبح الوضع الطبيعي أن يكون لليفاندوفسكي منافسة مباشرة في الهجوم، وسيكون التحدي الكبير الذي يواجهه روكي هو أن يكون أفضل من سابقيه.

وفيما يلي السجلات التهديفية للاعبين الذين سبقوا روكي:

فيران توريس: 806 دقائق، 5 أهداف

كان فيران توريس البديل المعتاد في قلب هجوم برشلونة عندما لا يكون ليفاندوفسكي متواجدًا.

ولعب الدولي الإسباني 806 دقائق مع برشلونة في غياب ليفاندوفسكي سجل فيها 5 أهداف.

وتزامل ليفاندوفسكي وتوريس عدة مرة وبشكل عام سجل توريس لبرشلونة 20 هدفا في 94 مباراة.