برشلونة يكذب.. تقرير يكشف مفاجأة حول إصابة بيدري

كشفت صحيفة "سبورت" تحديثًا جديدًا عن إصابة بيدري لاعب برشلونة.

وسيظل بيدري حتى نهاية العام الحالي مصابًا، ويأمل أن يضع عام 2024 حدًّا للإصابات التي لازمته في السنوات الأخيرة.

وبحسب "سبورت" فإن هناك بيانات تدعو، عند جمعها معًا، إلى التفكير والسؤال عن سبب العديد من مشاكل العضلات التي ضربت بيدري.

وفي موسمه الأول لعب بيدري 71 مباراة (بواقع 4911 دقيقة) مع برشلونة والمنتخبات.