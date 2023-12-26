برشلونة يكذب.. تقرير يكشف مفاجأة حول إصابة بيدري
كشفت صحيفة "سبورت" تحديثًا جديدًا عن إصابة بيدري لاعب برشلونة.
وسيظل بيدري حتى نهاية العام الحالي مصابًا، ويأمل أن يضع عام 2024 حدًّا للإصابات التي لازمته في السنوات الأخيرة.
وبحسب "سبورت" فإن هناك بيانات تدعو، عند جمعها معًا، إلى التفكير والسؤال عن سبب العديد من مشاكل العضلات التي ضربت بيدري.
وفي موسمه الأول لعب بيدري 71 مباراة (بواقع 4911 دقيقة) مع برشلونة والمنتخبات.
أما موسمه الثاني فكان مختلفًا ولم يلعب بيدري سوى 26 مباراة، أي ما يقرب من ثلث الموسم السابق، بسبب ثلاث إصابات عضلية.
وكان الموسم الثالث أفضل إلى حد ما ولم يتعرض بيدري للإصابة إلا في مرتين وكلتاهما عضلية ولعب 41 مباراة.
وهذا الموسم الرابع لبيدري لكنه لم يبدأ بشكل جيد على الإطلاق، وبعد مُضي 4 أشهر على بدء الموسم تعرَّض اللاعب لإصابتين وشارك في 11 مباراة فقط.
ووفقًا لـ"سبورت" فقد كانت إصابتا بيدري عضليتين أيضًا، رغم أن هناك من أراد "الخداع" بأن الإصابة الثانية كانت ضربة في التدريب.
وقالت الصحيفة إن بيدري تعرَّض لـ7 إصابات في ثلاثة مواسم، جميعها إصابات عضلية، أدت إلى غيابه عن الملاعب أكثر من عام تقويمي بواقع 384 يومًا وهذا يعني غيابه عن 69 مباراة بواقع 46% من المباريات التي لعبها برشلونة في السنوات الثلاث الماضية.
وأوضحت أن بيدري، البالغ من العمر 21 عامًا، غاب حتى أكثر من الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي غاب عن 38% من المباريات.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه، بسبب جودة بيدري وأهميته وعمره فإن برشلونة ملزم بمراجعة جميع البروتوكولات لوقف إصابات بيدري.
وأشارت إلى أن الأجهزة الطبية هي المسؤولة بشكل مباشر عن صحة بيدري، ولذلك يجب، بشكل عام، توقع ما إذا كان هناك خطر.
كما يجب على المدربين البدنيين والفنيين مراقبة إن كانت التدريبات تتماشى مع احتياجات بيدري.
وختمت "سبورت" تقريرها بأنه يجب تحليل أسلوب حياة بيدري، وإذا كان يستريح بالشكل المناسبة، ويحصل على الغذاء المناسب.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن بيدري لعب 11 مباراة فقط مع برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم بواقع 768 دقيقة، وبشكل عام لعب بيدري مع برشلونة 120 مباراة سجل فيها 17 هدفًا وصنع 9.