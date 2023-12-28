هل سيلعب فيتور روكي أساسيًّا على حساب ليفاندوفسكي؟

هل سيلعب فيتور روكي أساسيًّا على حساب ليفاندوفسكي؟
ولد وصول فيتور روكي حقنة من الحماسة بين جماهير برشلونة، الذين ينظرون إلى اللاعب الشاب كحل لمشاكل فاعلية التهديف التي رافقت الفريق في الأشهر الأخيرة، لكن النادي واضح بشأن الخطة المقبلة مع المهاجم حتى يكون تكيفه مع الفريق مثمرًا.
وبات البرازيلي روكي لاعبًا بالفريق الأول لبرشلونة بعدما وصل أمس إلى إسبانيا حيث خضع للكشف الطبي وتم تقديمه لوسائل الإعلام.
ولا يرغب نادي برشلونة في وضع الكثير من الضغوط على روكي في ظل وصوله وسط حالة من عدم الفاعلية التي يعاني منها هجوم الفريق؛ ما جعل جماهير النادي تنظر إليه على أنه الحل السحري.
وووفقًا لموندو ديبورتيفو فإن خطة برشلونة الأساسية هي، أن يكون روكي في ظل المهاجم الأساسي روبرت ليفاندوفسكي كي يتعلم منه بشكل كبير.
وحسب التقرير فإنه كما حدث مع صعود لامين يامال إلى الفريق الأول، فهم في برشلونة يدركون أنه لا ينبغي أن يكون هناك اندفاع تجاه فيتور روكي إذ سيتم منحه الفرصة لإظهار موهبته تدريجيًّا ليصبح في نهاية المطاف لاعبًا مهمًّا.
ومن المفترض أن يساعد دمج المهاجم الشاب في تخفيف مشاكل قلة الفاعلية في خط الهجوم.
وتتمركز جودة فيتور روكي في اللعب الهوائي والسرعة في المساحات وقدرة كبيرة على الضغط.
ولن يكرر فيتور روكي المسار الذي سلكه لاعبا ريال مدريد فينيسيوس ورودريغو عندما وصلا إلى ريال مدريد حيث كان لهما خطوة سابقة في الكاستيا (فريق الشباب) للتأقلم قبل التصعيد للفريق الأول.
وبالنظر إلى خصائص روكي التي تتشابه مع ليفاندوفسكي فإنه من الصعب الدفع بهما معًا على أرض الملعب، حيث سيكون البرازيلي بديلًا.
ورغم ذلك لا يمكن استبعاد رهان تشافي على الاثنين معًا في المباريات ذات التكتل الدفاعي، أو حينما يكون برشلونة متأخرًا في النتيجة.