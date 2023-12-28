هل سيلعب فيتور روكي أساسيًّا على حساب ليفاندوفسكي؟

ولد وصول فيتور روكي حقنة من الحماسة بين جماهير برشلونة، الذين ينظرون إلى اللاعب الشاب كحل لمشاكل فاعلية التهديف التي رافقت الفريق في الأشهر الأخيرة، لكن النادي واضح بشأن الخطة المقبلة مع المهاجم حتى يكون تكيفه مع الفريق مثمرًا.

وبات البرازيلي روكي لاعبًا بالفريق الأول لبرشلونة بعدما وصل أمس إلى إسبانيا حيث خضع للكشف الطبي وتم تقديمه لوسائل الإعلام.

ولا يرغب نادي برشلونة في وضع الكثير من الضغوط على روكي في ظل وصوله وسط حالة من عدم الفاعلية التي يعاني منها هجوم الفريق؛ ما جعل جماهير النادي تنظر إليه على أنه الحل السحري.