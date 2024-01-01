رسميا.. باريس سان جيرمان يضم البرازيلي لوكاس بيرالدو

وقال بيرالدو في بيان: "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى ناد طموح مثل باريس سان جيرمان. ستكون خطوة هائلة في مسيرتي وستساعدني على التطور".

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن قلب الدفاع لوكاس بيرالدو شارك في 52 مباراة مع ساو باولو، سجل فيها هدفا واحدا.

وتقدر القيمة السوقية للاعب بـ15 مليون يورو.

ويضم باريس سان جيرمان 4 لاعبين في قلب الدفاع هم: ماركينيوس، وميلان سكرينيار، وبريسنيل كيمبيمبي، إلى جانب الوافد الجديد لوكاس بيرالدو.

ويتقدم باريس سان جيرمان بفارق خمس نقاط في السباق نحو لقبه الثالث على التوالي في الدوري، وسيواجه تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسية بعد غد الأربعاء.