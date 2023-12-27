متفوقا على برشلونة.. مانشستر سيتي يحسم صفقة إيشيفيري

حسم مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة للتعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين تحت 17 عامًا كلاوديو إيشيفيري من ريفر بليت مقابل 25 مليون يورو، متغلبًا على برشلونة.

وكان إيشيفيري أحد أبرز أهداف برشلونة في الميركاتو، كما سبق أن أشاد تشافي هيرناندز مدرب الفريق بقدراته.

ووفقا لتقرير صحيفة ذا غارديان سيبقى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا، والذي سجل ثلاثية على البرازيل في ربع نهائي البطولة في إندونيسيا الشهر الماضي، مع النادي الأرجنتيني لمدة عام آخر على سبيل الإعارة كجزء من الصفقة.