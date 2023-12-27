متفوقا على برشلونة.. مانشستر سيتي يحسم صفقة إيشيفيري
حسم مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة للتعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين تحت 17 عامًا كلاوديو إيشيفيري من ريفر بليت مقابل 25 مليون يورو، متغلبًا على برشلونة.
وكان إيشيفيري أحد أبرز أهداف برشلونة في الميركاتو، كما سبق أن أشاد تشافي هيرناندز مدرب الفريق بقدراته.
ووفقا لتقرير صحيفة ذا غارديان سيبقى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا، والذي سجل ثلاثية على البرازيل في ربع نهائي البطولة في إندونيسيا الشهر الماضي، مع النادي الأرجنتيني لمدة عام آخر على سبيل الإعارة كجزء من الصفقة.
وينتهي عقد إيشيفيري في نهاية العام المقبل لكنه رفض تماما فكرة تجديد عقده مع النادي الأرجنتيني.
وظهر إيتشيفيري، المعروف باسم إل ديابليتو "الشيطان الصغير"، على الساحة مع الفريق الرديف لريفر بليت العام الماضي وشارك في خمس مباريات في الدوري مع الفريق الأول الموسم الماضي أيضا.
وتم التصويت للشاب الأرجنتيني كثالث أفضل لاعب في كأس العالم تحت 17 عامًا بعد تسجيله خمسة أهداف لتحتل الأرجنتين المركز الرابع.
وسبق أن حسم مانشستر سيتي صفقة جوليان ألفاريز بنفس الطريقة من ريفيربليت.