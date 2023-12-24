إندريك: اللعب لريال مدريد تحد كبير وتعلمت من لويس سواريز

وجاءت المقابلة كالتالي:

-في السابعة عشرة من عمره فقط، يعطي انطباعًا بأنه لا يخاف من أي شيء، وأنه قادر على أي شيء، هل هذا صحيح؟

منذ أن كنت صغيرًا جدًا، كان عليّ أن أثبت أنني لا أخاف من أحد، بدأ كل شيء عندما كنت صغيراً جدا، أردت فقط أن ألعب كرة القدم، لقد كنت واضحًا جدًّا بشأن ذلك ولهذا لا يمكنك إظهار الخوف تجاه أي شخص أو أي شيء وهذا ما فعلته منذ أن كنت صغيرًا جدًّا".

-هل تعتقد أنك مستعد لتحدي ريال مدريد؟

ستكون هناك مسؤولية كبيرة وتحد كبير، أنا متحمس جدًّا للعب بهذا القميص والاستمتاع به مع الجماهير، إنه حلم يراودني منذ أن كنت صغيرًا، أن أكون جزءًا من ريال مدريد، أعلم أنه لا تزال أمامي تحديات في بالميراس ويجب أن أواجهها أو على الأقل أساعد فريقي على الوصول إلى القمة، لكن بالطبع أفكر أيضًا في ريال مدريد.