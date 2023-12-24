إندريك: اللعب لريال مدريد تحد كبير وتعلمت من لويس سواريز
أجرت صحيفة "ماركا" مقابلة مع الشاب البرازيلي إندريك لاعب بالميراس الذي سينضم لريال مدريد في يوليو المقبل.
ومن المقرر أن ينتقل إندريك، البالغ من العمر 17 عامًا، الصيف المقبل.
ودفع ريال مدريد 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع إندريك.
ووقع إندريك لريال مدريد وهو في سن الـ16، على أن ينتقل للعملاق الإسباني بعد نحو 6 أشهر.
وجاءت المقابلة كالتالي:
-في السابعة عشرة من عمره فقط، يعطي انطباعًا بأنه لا يخاف من أي شيء، وأنه قادر على أي شيء، هل هذا صحيح؟
منذ أن كنت صغيرًا جدًا، كان عليّ أن أثبت أنني لا أخاف من أحد، بدأ كل شيء عندما كنت صغيراً جدا، أردت فقط أن ألعب كرة القدم، لقد كنت واضحًا جدًّا بشأن ذلك ولهذا لا يمكنك إظهار الخوف تجاه أي شخص أو أي شيء وهذا ما فعلته منذ أن كنت صغيرًا جدًّا".
-هل تعتقد أنك مستعد لتحدي ريال مدريد؟
ستكون هناك مسؤولية كبيرة وتحد كبير، أنا متحمس جدًّا للعب بهذا القميص والاستمتاع به مع الجماهير، إنه حلم يراودني منذ أن كنت صغيرًا، أن أكون جزءًا من ريال مدريد، أعلم أنه لا تزال أمامي تحديات في بالميراس ويجب أن أواجهها أو على الأقل أساعد فريقي على الوصول إلى القمة، لكن بالطبع أفكر أيضًا في ريال مدريد.
-تستمر الأشياء الجميلة والمثيرة في الحدوث لك، مثل ظهورك الأول مع منتخب البرازيل عندما كان عمرك 17 عامًا فقط، ما الذي كان يدور في ذهنك في تلك اللحظة الخاصة؟
لسوء الحظ خسرنا المباراتين ولكن أتيحت لي فرصة اللعب ورؤية نفسي هناك بقميص المنتخب الوطني، وهو أمر استثنائي يحلم به دائمًا أي شخص يريد لعب كرة القدم، لقد كنت محظوظًا أيضًا بالتواجد مع فينيسيوس ورودريغو، لقد كانت تجربة ممتازة، آمل أن أتمكن في المستقبل من مواصلة مشاركة اللحظات معهم.
-ما الذي أوضحه لك فينيسيوس ورودريغو حول شكل ريال مدريد؟
لقد أتيحت لي الفرصة لمشاركة الوقت معهما، تذكر تلك الصورة وهما يتدربان على الدراجة، سألاني إذا كنت سأذهب في إجازة، كان عليّ أن أذهب، لقد أخبراني بأشياء كثيرة عن الحياة اليومية، وعن أهمية كل ما يحدث، وعن عظمته بكل معنى الكلمة، أخبراني أنني سأدرك ذلك عندما أكون هناك.
-بالمناسبة، يبدو أنك منخرط جدًّا في معركة فينيسيوس ضد العنصرية؟
لقد عانيت بالفعل من العنصرية، لكن لا يهمني، كلما فعلوا ذلك، كلما ضحكت أكثر في وجوههم، أنا في صراع مع فينيسيوس ورودريغو وكل من يعاني من العنصرية، يمكنك أن تقول ما تريد وتقوم بالإيماءات، لن أهتم وأعتقد أن هذا سيجعلك أكثر غضبًا، إنها أفضل طريقة لمحاربة العنصرية.
-أفترض أنك تريد بالفعل الذهاب إلى مدريد، إلى الفالديبيباس، إلى سانتياغو برنابيو ولكن ليس للزيارة؟
ذهبت مرة واحدة.، كان والداي هناك أيضًا وأخبراني كثيرًا عن المدينة، آمل أن تتاح لي الفرصة للتعرف على مدريد أكثر، بعد ذلك، ستتاح لي الفرصة للذهاب إلى وسط المدينة مع أصدقائي، ولكن ذلك سيكون عندما أعيش بالفعل في مدريد.
-هل ترغب في تجربة مباراة في سانتياغو برنابيو وأنت ترتدي السراويل القصيرة؟
أتمنى أن أحظى بمسيرة رائعة هناك، في ملعب رائع ومثير للإعجاب، إنه حلم منذ أن كنت طفلًا، جميع الأطفال يمتلكونها، وقد لعب العديد من نجوم كرة القدم هناك، لقد ذهبت إلى إحدى المباريات منذ فترة وتمكنت من تجربة الأجواء والجماهير، هذا سيجعلني سعيدًا جدًّا باللعب هناك.
-هل يمكنك أن تكون المهاجم المثالي بالرأس والقوة والمهارة؟
يتمتع كريم بنزيما بجميع الصفات ليكون المهاجم المثالي، رغم تواجده حاليًّا في السعودية، فإنه لعب لريال مدريد لسنوات عديدة، إنه يعرف كيف يفهم اللعبة بشكل مثالي، إنه لاعب مذهل بكل معنى الكلمة، أفضل مهاجم في العالم لفترة طويلة، يتمتع هاري كين وهالاند بالصفات المثالية ليكون كل منهما المهاجم المثالي الذي تتحدث عنه.
-تحدثت عن أهمية والديك في الواقع الذي تعيشه الآن، والتضحيات العديدة التي قدماها طوال هذه السنوات، حتى تتمكن من لعب كرة القدم؟
لقد كانت رحلة طويلة، وصعبة في بعض الأحيان، لقد ساعداني دائمًا، وكانا بجانبي في جميع الأوقات، وكان ذلك بمثابة مساعدة كبيرة لي، في مرحلة ما من حياتهما مرّا بوقت سيئ، مع لحظات من الجوع، وهدفي الوحيد هو ألا يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا.
-ما الذي تبحث عنه في كل مباراة؟
أستمتع وهذا ما أفعله على أرض الملعب، أنا أستمتع وهذا ما أريد أن أفعله، أريد أن أكون سعيدًا، مساعدة كل شيء على ما يرام، أستمتع بلعب كرة القدم، لقد اخترت طريقًا معقدًا، حيث تخليت عما يفعله الأطفال عادةً، لكن ذلك كان لسبب وجيه.
-هل الجوائز الفردية تهمك؟
في الوقت الحالي، لا يشغل الأمر مكانًا مهمًّا، بالنسبة لي، الشيء المهم هو الفريق، ودون زملائي لن يكون الأمر كذلك، لقد استمتعت بالنجاح الذي حققه بالميراس، وكان ذلك بفضل العمل وجودة زملائي في الفريق.
-في إحدى المباريات، رأيت أنك غاضب من أحد المنافسين بسبب التدخل الذي قام به ضدك؟
أشعر بالبرود، على الأقل هذا ما تقوله أختي وأمي بسبب القرارات التي أتخذها والطريقة التي أتحدث بها، في كرة القدم عليك أن تكون باردًا.
اعترف لويس سواريز بأنه كان يود رؤيتك تلعب مع برشلونة؟
لقد شاهدت العديد من المباريات له مع برشلونة، يبقي في ذهني هدفه أمام باريس سان جيرمان بعد التفوق على تياغو سيلفا وديفيد لويز، لقد تعلمت منه أشياء كثيرة وأسهم كثيرًا في كرة القدم البرازيلية.
-لقد حدثت أشياء كثيرة وبسرعة كبيرة، وقعت مع ريال مدريد، الفريق الأول لبالميراس، وشاركت للمرة الأولى مع البرازيل.
لقد حدثت أشياء بسرعة كبيرة في حياتي وحققت العديد من الأحلام، أشكر عائلتي ووكلاء أعمالي وبالميراس الذين وثقوا بي منذ أن كنت صغيرًا، في لحظة ما خفضت رأسي لأنني لم ألعب، واحترمت قرار المدرب وواصلت العمل في انتظار الفرصة التي جاءت في النهاية.