فينيسيوس يرشح هذا اللاعب للفوز بالكرة الذهبية

هوية الفائز بالكرة الذهبية ستُحدد، بحلول الأول من يونيو المقبل، موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

بينما ذكرت تقارير، أن مجلة "فرانس فوتبول" قد تؤجل قرارها بشأن الفائز بجائزة هذا العام لحين انتهاء بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

وخلال سؤاله من جانب قناة "ريال مدريد" الرسمية "لقد فزت بدوري أبطال أوروبا وتوني كروس بالكرة الذهبية. هل توقع عليه؟ أم تريد كل شيء؟"، ليرد بشكل مفاجئ.

فينيسيوس رد على هذا السؤال ضاحًا: "لا، لا، لا، أنا أريد ذلك، أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا، والكرة الذهبية لتوني كروس. إنه موسمه الأخير، لن نراه يلعب مرة أخرى".