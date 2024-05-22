بوجود الكرة الذهبية.. ميسي يبهر جمهور إنتر ميامي في مران مفتوح (فيديو وصور)

حرص نادي إنتر ميامي الأمريكي على تنظيم مران مفتوح بحضور جماهير النادي، الذين حضروا بكثافة لرؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قدم لهم العديد من لمساته الفنية المبهرة.

وشهد الملعب تواجد "الكرة الذهبية" الثامنة التي حصل عليها ميسي في تاريخه، وقد حرص النادي على تواجدها وقام الجمهور بالتقاط صور تذكارية معها.

وشوهد ميسي وهو يدخل المران ويقوم بتحية الجمهور الذي صفق له بشدة، كما حرص على إهدائهم عدة كرات، كما أظهر ميسي لمحات فنية متقنة في التدريبات نالت إعجاب الجماهير.