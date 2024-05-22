بوجود الكرة الذهبية.. ميسي يبهر جمهور إنتر ميامي في مران مفتوح (فيديو وصور)
حرص نادي إنتر ميامي الأمريكي على تنظيم مران مفتوح بحضور جماهير النادي، الذين حضروا بكثافة لرؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قدم لهم العديد من لمساته الفنية المبهرة.
وشهد الملعب تواجد "الكرة الذهبية" الثامنة التي حصل عليها ميسي في تاريخه، وقد حرص النادي على تواجدها وقام الجمهور بالتقاط صور تذكارية معها.
وشوهد ميسي وهو يدخل المران ويقوم بتحية الجمهور الذي صفق له بشدة، كما حرص على إهدائهم عدة كرات، كما أظهر ميسي لمحات فنية متقنة في التدريبات نالت إعجاب الجماهير.
وحقق إنتر ميامي فوزا ثمينا في مباراته الأخيرة على دي سي يونايتد بهدف دون مقابل.
الفوز رفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 31 في صدارة المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي، وبفارق نقطة عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني.
وتوقف رصيد دي سي يونايتد عند النقطة 17 في المركز التاسع.
وخسر إنتر ميامي مباراة واحدة بمشاركة ميسي منذ بداية الموسم الحالي.
وسيلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة ضد فانكوفير وايتككيبس، فجر الأحد المقبل والموافق 26 مايو.
يذكر أن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أعلن قائمة "التانغو" لمباراتي الإكوادور وغواتيمالا الوديتين، تحضيراً لبطولة كوبا أمريكا 2024.
وتقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو من العام الجاري.
وجاء النجم ليونيل ميسي، على رأس قائمة منتخب الأرجنتين للمباراتين الوديتين.