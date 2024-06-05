نجم بايرن ميونخ يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي بشرط

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ الألماني، من الانتقال للأهلي السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويمتد عقد كيميش مع الفريق البافاري حتى نهاية الموسم المقبل، وربطته تقارير مؤخرًا بالانتقال إلى نادي برشلونة عند تولي هانزي فليك مسؤولية قيادة البلوغرانا.

وأشارت تقارير إلى أن برشلونة يجهز عرضًا جديدًا للتعاقد مع كيميتش، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما رُفض العرض الأول.