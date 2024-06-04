النصر يتلقى خبرا سارا قبل السوبر السعودي
تلقت جماهير النصر السعودي خبرًا سارًّا وذلك بقرب انتهاء فترة إيقاف نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول، والمقررة في 11 يوليو المقبل، وفقًا لما أوردته تقارير إخبارية محلية.
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إنه انطلاقا من الثاني عشر من يوليو 2024، سيكون بإمكان الحارس، الموقوف عن النشاط لمدة خمسة أشهر أن يكون مؤهلا قانونيا، بعد عقوبته على خلفية ملابسات استبعاده من معسكرٍ للمنتخب السعودي خلال المشاركة في كأس أمم آسيا في قطر.
سيكون نواف العقيدي متاحًا للمشاركة مع فريقه في منافسات كأس السوبر السعودي، المقرّرة من 13 إلى 17 أغسطس المقبل.
وحسب المصادر ذاتها، تمت معاقبة العقيدي على أساس المادة 62 من لائحة الاحتراف في قوانين الاتحاد السعودي، وليس المادة الـ 43 التي تُعلِّق سريان عقوبة الإيقاف في الفترة الممتدة بين آخر يوم من الموسم الماضي وأول يوم من الموسم المقبل.
واختُتِم الموسم الماضي، الجمعة، بفوز الهلال على النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يبدأ الموسم الجديد 2024 ـ 2025 في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، بخوض منافسات كأس السوبر التي تجمع أندية الهلال، والنصر، والأهلي، والتعاون، فيما تبدأ منافسات دوري المحترفين في 22 أغسطس، وفق ما أعلنت رابطة الدوري.
وكانت لجنة الاحتراف واللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت، في 12 فبراير الماضي، قرارها بشأن العقيدي، الذي استُبعِد من معسكر المنتخب قبل كأس آسيا الأخيرة، ونسبت إليه طلب مغادرة المعسكر والإساءة لإداريين في المنتخب على مجموعة "واتساب" خاصة باللاعبين.
وتم إيقاف العقيدي مدة 5 أشهر مع فرض غرامة في حقه قدرُها 300 ألف ريال، فيما سينتهي مفعول العقوبة الرياضية في 11 يوليو المقبل.