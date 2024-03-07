تشيلسي يعلن عن خسارة بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني

أعلن تشيلسي عن خسارة قبل الضرائب بقيمة 90.1 مليون جنيه إسترليني، في أول عام كامل تحت ملكية تود بوهلي ،وشركة كليرليك كابيتال.

وكشفت الحسابات المقدمة من شركة "Chelsea FC Holdings Limited" عن الخسارة لفترة 12 شهرًا حتى 30 يونيو 2023.

وتكبد تشيلسي خسارة قدرها 121.4 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، والتي ألقى النادي باللوم فيها على العقوبات المفروضة على المالك السابق للنادي رومان أبراموفيتش.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الخسائر ستثير المزيد من الشكوك حول قدرة تشيلسي على تلبية قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز (PSR).

وتقيد القواعد الأندية بخسارة قدرها 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.