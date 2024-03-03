جماهير تشيلسي المحبطة تصب غضبها على بوكيتينو وملاك النادي

صب قطاع كبير من جماهير تشيلسي غضبه ضد الملاك الأمريكيين للنادي والمدرب ماوريسيو بوكيتينو؛ إثر تعادل الفريق المتعثر 2-2، يوم السبت، مع برنتفورد المبتلى بالإصابات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعيش تشيلسي، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الممتاز خمس مرات بين عامي 2005 و2017، موسما ثانيا مخيبا للآمال، وذلك بعد عامين من استحواذ تحالف أمريكي على النادي والإنفاق بسخاء على تعاقدات اللاعبين.

وكانت مشاهدة الفريق يفرط في تقدمه 1-صفر والتأخر 2-1 في منتصف الشوط الثاني، مؤلمة للغاية لبعض جماهير تشيلسي التي كانت تشاهد مباراة أمس في استاد كوميونيتي الخاص ببرنتفورد.