لماذا سينتظر وزير الشباب 6 أيام لتعيين لجنة لإدارة نادي الزمالك؟

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بتسليم الاستقالة بشكل رسمي إلى الجهة الإدارية، اليوم الأحد، وتقديمها بخطاب رسمي موجه إلى مديرية الشباب والرياضة في الجيزة، وذلك بعد استيفاء جميع التوقيعات.

وتحدث مصدر داخل وزارة الرياضة المصرية، لـ"إرم نيوز"، عن سير ملف تعيين لجنة لإدارة شؤون النادي، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال المصدر إن الاستقالة سيتم إرسالها صباح غد الإثنين إلى الوزير أشرف صبحي، تمهيدًا للتصديق عليها وقبولها، ومن ثم الشروع في تعيين لجنة.

وأضاف: "سينتظر وزير الشباب 6 أيام قبل إعلان اللجنة المؤقتة التي ستدير النادي، خاصة وأن القانون يمنح أعضاء مجلس الإدارة التراجع عن الاستقالة في غضون أسبوع، مر منه يوم، هو الأحد، وبانتظار الـ6 أيام الباقية حتى لا يشوب القرارات أي عوار قانوني".

وتابع: "اللائحة الاسترشادية لنادي الزمالك هي التي سيستند عليها وزير الشباب لتسيير أمور النادي خلال هذا الأسبوع، وسيلجأ في التعيين أن تكون هناك لجنة ثلاثية "مؤقتة" مكونة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، أو من يقوم بعملهم، وستقود النادي لحين الاستقرار على خارطة طريق".

واختتم: "اللجنة القانونية في وزارة الشباب ستجتمع مع وزير الرياضة، وستقر هل تستمر تلك اللجنة لحين عقد انتخابات عاجلة خلال شهر أكتوبر المقبل، أم تعيين لجنة جديدة تقود النادي لمدة عام، ثم تقوم بعمل تنقية للعضويات قبل الشروع في الانتخابات".