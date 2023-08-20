مجلس إدارة الزمالك يتقدم باستقالته
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته الجماعية بعدما تقدم أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس النادي، باستقالته من منصبه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأعقب استقالة أحمد مرتضى منصور، تقدم النائب سليمان وهدان باستقاله أيضا.
وقال أحمد مرتضى عبر فيسبوك: "لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي كمال درويش، ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبا. وكنت الابن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير".
وأضاف: "وفي ظروف في منتهى الصعوبة لم يتعرض لها ناد في التاريخ من حجز على أرصدته في البنوك، وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي مما أدى إلى إيقاف القيد ولقد اعتذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز على أموال النادي برفع هذه الحجوزات؛ لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي، وعلى رأسهم فريق كرة القدم سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامى أو لاعبين جدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير".
وتابع: "ولكن للأسف لم تلقَ مبادرة المستشار مرتضى منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز على الأرصدة، ليتأكد الجميع أن مرتضى منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره بل المقصود هو نادي الزمالك".
وأردف: "وفي ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائما بعمل رئيس النادي، ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل ووجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة لصالح نادي الزمالك وننحي الخلافات جانبا ونعمل جميعاً لصالح النادي".
وأوضح: "إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي من شتائم وسباب وسخرية ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذين دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة، لذلك وبعد أن اعتذر الوالد عن استكمال مسيرته في خدمة النادي التي امتدت لأكثر من 30 عاما، وتبعه شقيقي أمير مرتضى الذي اعتذر هو الآخر عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة الذي صدر منذ أسبوع بالعدول عن اعتذاره الذي قدمه منذ شهرين عن عدم إشرافه على الفريق الأول لكرة القدم، لما ناله من سباب وشتائم من لجان مأجورة".
واختتم: "أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنيه من تأجير بعض المحلات بالإضافة إلى حوالي 900 ألف دولار (حوالي 32 مليون جنيه)، وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز على أرصدة النادي، تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية، ولعل بعد اعتذار مرتضى منصور وأبنائه أن تهدأ النفوس الشيطانية ويتركوا نادينا في حاله بدون حجوزات أو مؤامرات".
يذكر أن مرتضى منصور أعلن امتثاله لحكم العزل من منصبه وابتعاده عن نادي الزمالك، مطلع أغسطس الجاري.