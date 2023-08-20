مجلس إدارة الزمالك يتقدم باستقالته

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته الجماعية بعدما تقدم أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس النادي، باستقالته من منصبه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعقب استقالة أحمد مرتضى منصور، تقدم النائب سليمان وهدان باستقاله أيضا.

وقال أحمد مرتضى عبر فيسبوك: "لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي كمال درويش، ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبا. وكنت الابن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير".