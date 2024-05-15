أندية إنجلترا تتجه نحو قرار مفاجئ بخصوص تقنية "الفار"
تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتصويت على مشروع قانون سيتم بموجبه إلغاء الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وذلك بدءا من موسم 2024 ـ 2025 بحسب ما أوردته مصادر قريبة من البريمرليغ.
ووفقا للصحفي البريطاني دافيد أورنستين، المطلع على الدوري الممتاز، ينتظر أن يتم عرض المقترح أمام أندية البريميرليغ في شهر يونيو المقبل، للتصويت عليه بشأن الغاء تقنية الفار إعتباراً من الموسم القادم.
وقال أورنستين إن الاقتراح تقدم به نادي ولفرهامبتون، وسيصوت عليه 20 ناديا، فيما ينص القانون على أن المقترح الجديد يحتاج إلى تصويت 14 من أصل 20 ناديا حتى يدخل حيز التطبيق بدءا من موسم 2024 ـ 2025.
وتم اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لأول مرة عالميا، في إنجلترا في الثامن من يناير 2018؛ خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي التي جَمعت بين برايتون أند هوف ألبيون وكريستال بالاس.
أما في البريمرليغ فقد بدأت الاستعانة بالتقنية وسط موسم 2018 ـ 2019، لكنها لم تحظ باستحسان أغلب المدربين والجماهير.
وأثار نظام حكم (VAR) الجدل باستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" خصوصا بعد احتساب ركلات جزاء بسبب لمسات اليد فيما أظهرت الصور عدم شرعيتها.