قبل مشاركته السابعة.. ماذا قدم ميسي مع الأرجنتين في 6 بطولات لكوبا أمريكا؟
يستعد ليونيل ميسي إلى قيادة الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كوبا أمريكا هذا الصيف في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة.
وتعتبر بطولة كوبا أمريكا هي أقدم بطولة قارية للمنتخبات، أقيمت للمرة الأولى في العام 1916 واستضافتها حينذاك الأرجنتين عندما احتفلت بالذكرى المئوية لاستقلالها.
وعلى مدار التاريخ قدمت البطولة العديد من اللاعبين التاريخين، مثل: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي رونالدو نازاريو ومواطنه رونالدوينيو، وغيرهم من النجوم.
تم اختيار ميسي مرتين كأفضل لاعب في كوبا أمريكا (2015 و2021)، وسجل 13 هدفًا خلال 34 مباراة في البطولات السابقة.
ويتقاسم ميسي مع سيرجيو ليفينغستون الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في البطولة برصيد 34 مرة.
وشارك ليونيل ميسي في ست نسخ من بطولة كوبا أمريكا.
ظهر ميسي للمرة في البطولة عام 2007 بفنزويلا، إذ صنع هدفًا في الفوز 4-1 على المنتخب الأمريكي، وكان أتم عامه العشرين قبل البطولة، واختتمها بهدفين وصناعة في ست مباريات، وخسرت الأرجنتين 3-0 أمام البرازيل في النهائي.
في عام 2011 بالأرجنتين، سجل ميسي ثلاث تمريرات حاسمة في أربع مباريات، حيث خسرت الأرجنتين أول مباراة لها في دور خروج المغلوب بركلات الترجيح أمام أوروغواي، وسجل ميسي ركلته الترجيحية لكن فرناندو موسليرا تصدى لركلة كارلوس تيفيز لتفوز أوروغواي 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في أول 120 دقيقة.
وفي عام 2015 التي أقيمت في تشيلي، وصل إلى النهائي مرة أخرى، إذ انتهت المباراة بالتعادل السلبي مع تشيلي وذهبت إلى ركلات الترجيح.. وسجل ميسي ركلته لكن لم ينجح أي من زملائه في التسجيل حيث فاز التشيليون 4-1، وسجل "البرغوث" هدفًا وصنع ثلاثة أهداف في المباريات الخمس الأخرى.
وفي كوبا أمريكا 2016، كان ميسي رائعًا في النسخة المئوية، حيث سجل خمسة أهداف وصنع أربعة في أربع مباريات، بما في ذلك هدف وصناعتان في الفوز 4-0 على المنتخب الأمريكي في نصف النهائي، لكن اصطدم بتشيلي مرة أخرى في النهائي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وخسارة بركلات الترجيح، وأهدر ميسي ركلة الجزاء الأولى وأهدرها أيضًا أرتورو فيدال من تشيلي، لكن تشيلي لم تُهدر أي ركلة أخرى وفازت الأرجنتين 4-2.
وفي عام 2019 بالبرازيل، تفوقت الأرجنتين على تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، ولم يسجل ميسي سوى هدف وصناعة آخر خلال ست مباريات.
وفي تلك النسخة أقصيت الأرجنتين من نصف النهائي على يد البرازيل التي فازت باللقب، ولكنها ثأرت من تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بتحقيق الفوز (2-0).
وكانت المرة السادسة هي المميزة، إذ فازت الأرجنتين بقيادة ميسي على البرازيل 1-0 في النهائي بعد أن سجل أربعة أهداف وصنع خمسة في أول ست مباريات، وسجل آنخيل دي ماريا الهدف الوحيد في النهائي بصناعة من رودريغو دي بول.
كم عدد الأهداف التي سجلها ليونيل ميسي في كوبا أمريكا؟
يدخل ميسي بطولة كوبا أمريكا هذا العام برصيد 13 هدفًا و17 صناعة في 34 مباراة، كما تم طرده في الدقيقة الـ37 من مباراة تحديد المركز الثالث عام 2019.
وفازت الأرجنتين ببطولة أمريكا الجنوبية للمرة الأولى في عام 1921، وأضافت ألقابًا في الأعوام 1925 و1927 و1929 و1937 و1941 و1945 و1946 و1947 و1955 و1957 و1959 و1991، وكان فوزها في نهائي عام 1993 هو اللقب الرابع عشر في البطولة، وخسرت أربعة نهائيات بين ذلك الوقت.