قبل مشاركته السابعة.. ماذا قدم ميسي مع الأرجنتين في 6 بطولات لكوبا أمريكا؟

يستعد ليونيل ميسي إلى قيادة الأرجنتين للدفاع عن لقبها في كوبا أمريكا هذا الصيف في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة.

وتعتبر بطولة كوبا أمريكا هي أقدم بطولة قارية للمنتخبات، أقيمت للمرة الأولى في العام 1916 واستضافتها حينذاك الأرجنتين عندما احتفلت بالذكرى المئوية لاستقلالها.

وعلى مدار التاريخ قدمت البطولة العديد من اللاعبين التاريخين، مثل: الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي رونالدو نازاريو ومواطنه رونالدوينيو، وغيرهم من النجوم.

تم اختيار ميسي مرتين كأفضل لاعب في كوبا أمريكا (2015 و2021)، وسجل 13 هدفًا خلال 34 مباراة في البطولات السابقة.