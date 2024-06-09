موقف ميسي من المشاركة في مباراة الأرجنتين والإكوادور

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، الموقف النهائي لليونيل ميسي، قائد التانغو، من المشاركة في المواجهة الودية ضد الإكوادور، استعدادًا لمنافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي منتخب الأرجنتين، بنظيره الإكوادوري على ملعب "سولغر فيلد" بشيكاغو الأمريكية، في مباراة ودية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة، فجر يوم الاثنين المقبل.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا 2024، خلال الفترة من الـ21 من يونيو الجارى حتى الـ14 من يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا، 10 من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي خاص بالمباراة: "ميسي سيلعب المباراة ضد الإكوادور، لكن لا أعرف ما إذا كان سيلعب المباراة كاملة أم لا؟، لكن الجمهور سيتمكن من رؤيته في الملعب وهذا هو الأمر المهم".