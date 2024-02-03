شخص واحد.. سيميوني يكشف سرَّ قوة ريال مدريد رغم رحيل رونالدو وراموس وبنزيما

شخص واحد.. سيميوني يكشف سرَّ قوة ريال مدريد رغم رحيل رونالدو وراموس وبنزيما
كشف الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد سر قوة ريال مدريد رغم رحيل نجوم بارزين، مثل: كريستيانو رونالدو، وسيرجيو راموس، وكريم بنزيما.
وقال سيميوني في مقابلة مع شبكة "ESPN": "فلورنتينو بيريز يدير الأمور بشكل جيد، وهو نادٍ يعد بالتأكيد أحد أفضل الأندية في العالم، وبفارق كبير، أنا معجب بالطريقة التي يدير بها الفريق وطريقة أدائه، وأطالب كبار لاعبي ريال مدريد بالمنافسة".
وأضاف: "سيرجيو راموس يغادر.. كريستيانو رونالدو يغادر، كريم بنزيما وإيكر كاسياس يغادران.. والنادي مستمر. لماذا؟ لأن الطريقة التي يديرون بها مثالية".
وسُئل سيميوني أيضًا عن الفوز مرتين على ريال مدريد هذا الموسم، علمًا بأن أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي هزم ريال مدريد، وعن ذلك قال مدرب أتلتيكو مدريد: "نعم، بفعل المزيد والمزيد، أنت تأخذ كل تلك الأشياء الأخرى في الاعتبار بالنسبة لهم، أنت لا تراه، لكنه موجود".
وتابع: "كفريق، منذ أن بدأنا اللعب ضدهم قبل 12 عامًا، الأمر صعب دائمًا، لأنهم دائمًا من بين الأفضل، لا نعود فقط إلى رونالدو، بنزيما، مسعود أوزيل، أنخيل دي ماريا، غونزالو هيغواين، تشابي ألونسو. كل شيء، حتى هذا العصر الحديث، الآن، لديهم فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، لقد بدأوا بدفعة جديدة من الشباب وقاموا بتجميعها وبنائها، ولم يفكروا أبدًا في أي شيء سوى الفوز، وليس من السهل الفوز دائمًا، لكنهم يفعلون ذلك".
وأوضح المدرب الأرجنتيني: "عندما تواجه منافسًا كهذا، فإن لديك عقلية مفادها أنه إذا خسرت بوصة واحدة، فستخسر المعركة، لقد رأيت ذلك في مباراة كأس السوبر الأخيرة حيث كنا أفضل فريق لمدة 90 دقيقة، إنهم قادرون على تغيير المباراة بأكملها ولم نتمكن من معرفة ذلك،
وأكد بالقول: "عندما تواجههم، يجب أن يكون تركيزك بنسبة 100%، وعندما ننجح، نعلم أنه يمكننا المنافسة، وهم يعلمون أننا نعرف أننا نستطيع القيام بذلك".
وسئل سيميوتي أيضًا عن تراجع أدار بيلينغهام أمام أتلتيكو مدريد وقال: "كنا محظوظين، إنه لاعب استثنائي، وكنا محظوظين، لم يكن قادرًا على حل بعض تلك المواقف ضدنا بأفضل طريقة، لكن لديه شيئًا يصعب اكتشافه".
وأوضح: "إذا نظرت إلى الحركة وتجاهلت الكرة، فمن الصعب الدفاع في تلك المواقف، علاوة على ذلك، فهو يولّد حركة تجعلك تفقد مسار اللاعب؛ إنه يتعامل بشكل جيد، إنه صانع ألعاب كبير، إنه في نادٍ لديه كل ما يحتاجه للتحسين، وأنا أحبه كثيرًا".
وعن أصعب جزء من البقاء في نفس الدور لمدة 12 عامًا قال سيميوني: "الحفاظ على تلك الطاقة، وعدم السماح للوقت بالسيطرة على أفضل ما لدي والتركيز فقط على اليوم، كما كنت أفعل منذ يوم وصولي، هذا الجزء الذي يأتي مع فترات طويلة من الزمن، أعتقد أن مدرب ليفربول يورغن كلوب شرح الأمر جيدًا".