شخص واحد.. سيميوني يكشف سرَّ قوة ريال مدريد رغم رحيل رونالدو وراموس وبنزيما

كشف الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد سر قوة ريال مدريد رغم رحيل نجوم بارزين، مثل: كريستيانو رونالدو، وسيرجيو راموس، وكريم بنزيما.

وقال سيميوني في مقابلة مع شبكة "ESPN": "فلورنتينو بيريز يدير الأمور بشكل جيد، وهو نادٍ يعد بالتأكيد أحد أفضل الأندية في العالم، وبفارق كبير، أنا معجب بالطريقة التي يدير بها الفريق وطريقة أدائه، وأطالب كبار لاعبي ريال مدريد بالمنافسة".

وأضاف: "سيرجيو راموس يغادر.. كريستيانو رونالدو يغادر، كريم بنزيما وإيكر كاسياس يغادران.. والنادي مستمر. لماذا؟ لأن الطريقة التي يديرون بها مثالية".

وسُئل سيميوني أيضًا عن الفوز مرتين على ريال مدريد هذا الموسم، علمًا بأن أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي هزم ريال مدريد، وعن ذلك قال مدرب أتلتيكو مدريد: "نعم، بفعل المزيد والمزيد، أنت تأخذ كل تلك الأشياء الأخرى في الاعتبار بالنسبة لهم، أنت لا تراه، لكنه موجود".