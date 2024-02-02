ما الحدود التي وضعها ريال مدريد أمام مبابي؟

ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد وضع حدودًا أمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو.

ووفقًا للصحيفة، فإن ريال مدريد لديه حدود سيحترمها، حيث إنه بالإضافة إلى السعي لتحقيق النجاح الرياضي يضع الميرنغي عدم تعريض المستقبل الاقتصادي للمؤسسة للخطر، والحفاظ على الحد الأدنى من النظام في غرفة خلع الملابس كهدف ذي أولوية.

ولا يريد ريال مدريد أن يعتقد أحد أنه فوق المجموعة أو أنه يتسبب بكسر انسجام الفريق.