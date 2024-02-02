ما الحدود التي وضعها ريال مدريد أمام مبابي؟
ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد وضع حدودًا أمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو.
ووفقًا للصحيفة، فإن ريال مدريد لديه حدود سيحترمها، حيث إنه بالإضافة إلى السعي لتحقيق النجاح الرياضي يضع الميرنغي عدم تعريض المستقبل الاقتصادي للمؤسسة للخطر، والحفاظ على الحد الأدنى من النظام في غرفة خلع الملابس كهدف ذي أولوية.
ولا يريد ريال مدريد أن يعتقد أحد أنه فوق المجموعة أو أنه يتسبب بكسر انسجام الفريق.
وأوضحت أن كيليان مبابي لا يلتفت لهذه القاعدة، رغم أن ريال مدريد لم يغير إستراتيجيته ويستمر في الحفاظ على الصمت من الخارج، رغم وجود حديث في الداخل بالفعل عن مبابي.
وأكدت الصحيفة الشهيرة على وجود تفاؤل في ريال مدريد بشأن القدرة على الجمع بين فينيسيوس جونيور ورودريغو وكيليان مبابي وجود بيلينغهام، رغم أن القرار النهائي بشأن صفقة مبابي بيد اللاعب نفسه.
وذكرت "ماركا" أنه رغم حقيقة أن مبابي (25 عامًا) سيتلقى عرضًا مهمًا من ريال مدريد يضعه على قدم المساواة مع أفضل نجوم الميرنغي الحاليين، إلا أنه سيتعين على مبابي التخلي عن الكثير من الأموال التي يتلقاها حاليًا في باريس سان جيرمان، وأن يعرف ويقبل أن ريال مدريد وغرفة تبديل الملابس فوق كل شيء وكل لاعب.
وقالت الصحيفة إن مسار التخلي عن المال حدده جود بيلينغهام، عندما وضعت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكثير من الأموال أمامه، لكن اللاعب وضع الاهتمام الرياضي والعاطفي الذي قدمه له ريال مدريد في المقام الأول.
وبحسب الصحيفة، فإن مبابي والوفد المرافق له يعرفون أن ريال مدريد يشارك في حقوق الصور للاعبين والمدربين، وسيتعين عليه أيضًا الاستسلام، وقبول قناعات ريال مدريد، حالة أراد تحقيق حلم طفولته باللعب في الميرنغي.
وأضافت أن ريال مدريد تعلم الدروس مما حدث، العام 2022، ويعلم أنه من الضروري أن يظل حذرًا للغاية مع كل ما يحدث حول مبابي.