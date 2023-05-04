سجن 31 من مشجعي الترجي على خلفية أحداث مباراة شبيبة القبائل

وجّه قاضي تحقيق تونسي بسجن 31 مشجعاً لنادي الترجي إلى حين اكتمال التحقيق في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وعلى ملعب حمادي العقربي في رادس، تعادل الترجي مع ضيفه شبيبة القبائل 1-1 في مباراة شهدت أعمال عنف كبيرة بين الجمهور والأمن.