القبض على شاب حمل منشارا كهربائيا في أحداث عنف بمباراة الترجي وشبيبة القبائل
قال مصدر بوزارة الداخلية التونسية طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز، اليوم الإثنين، إن الشرطة ألقت القبض على شاب انتشرت مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل منشارا كهربائيا في ملعب الترجي خلال أحداث شغب شهدتها مواجهة أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم السبت الماضي في رادس.
وتأهل الترجي إلى الدور نصف النهائي رغم التعادل 1/1 في مباراة تأخر شوطها الثاني لحوالي 40 دقيقة بسبب الشغب.
وخلال الاستراحة بين الشوطين، حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون ألعاب نارية نحو أرضية الملعب وتدخل أفراد الإطفاء لإخماد حرائق بسيطة.
واستفاد الترجي من فوزه 1/ 0 ذهابا في الجزائر ليتأهل لملاقاة الأهلي المصري الذي أطاح بالرجاء المغربي من دور الثمانية.
وكانت تقارير محلية قالت في وقت سابق إن مستودعا تابعا للملعب الأولمبي في رادس تعرض خلال الشغب للنهب وسرقة بعض المعدات ومن بينها المنشار الكهربائي إضافة إلى عجلة مطاطية كبيرة الحجم تابعة لجرار تم إشعالها لاحقا بأحد مداخل الملعب.
وأكدت إذاعة "موزاييك" نقلا عن مصادر، إلقاء القبض على الشاب وإحالته للجهات المختصة للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات.
ووصف عمر حنين المتحدث باسم محكمة محافظة بن عروس حيث يقع ملعب رادس في مقابلة مع محطة "ديوان إف.إم" المحلية أعمال الشغب بأنها "ذات درجة كبيرة من الخطورة".
وأضاف أنه بناء على صور ومقاطع فيديو انتشرت لأعمال الشغب التي تورط فيها عدد كبير من جماهير الترجي، تم إلقاء القبض على 66 شخصا، من بينهم 12 طفلا تحت 18 عاما.