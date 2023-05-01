القبض على شاب حمل منشارا كهربائيا في أحداث عنف بمباراة الترجي وشبيبة القبائل

قال مصدر بوزارة الداخلية التونسية طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز، اليوم الإثنين، إن الشرطة ألقت القبض على شاب انتشرت مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل منشارا كهربائيا في ملعب الترجي خلال أحداث شغب شهدتها مواجهة أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم السبت الماضي في رادس.

وتأهل الترجي إلى الدور نصف النهائي رغم التعادل 1/1 في مباراة تأخر شوطها الثاني لحوالي 40 دقيقة بسبب الشغب.