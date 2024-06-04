كشف مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا للموسم المقبل وتفاصيل المسابقة

تنطلق مسابقتا دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2024 ـ 2025 في الـ16 من أغسطس المقبل وفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وحدد الاتحاد الأفريقي للعبة، روزنامة مواعيد مباريات مختلف مراحل المسابقات القارية للأندية للموسم المقبل، ونظام المشاركة وذلك في مذكرة نشرها بموقعه الرسمي على الإنترنت.

وأعلن "الكاف" المعلومات الرئيسة المتعلقة بمسابقات الأندية لموسم 2024-2025، بما في ذلك عدد المقاعد المؤكدة لكل اتحاد عضو في الهيكل الكروي القاري.

ويبدأ الموسم المقبل لمسابقات الأندية، من خلال الدور التمهيدي المقرر في الفترة الممتدة من الـ16 إلى الـ18 من أغسطس 2024 عندما تدخل أندية الاتحادات الأدنى تصنيفًا في السباق.

أما دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، فتم تحديد مواعيده خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر وديسمبر من العام الجاري.

وبعد ذلك يتم المرور لأدوار خروج المغلوب (ربع النهائي ونصف النهائي) والنهائي من كلتا المسابقتين بين شهري مارس ومايو 2025.