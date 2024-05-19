الزمالك المصري يتوَّج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

الزمالك المصري يتوَّج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)
حصد الزمالك المصري لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه على نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد، في استاد القاهرة بنتيجة 1-0 في جولة الإياب للدور النهائي بالبطولة.
وأحرز للزمالك أحمد حمدي في الدقيقة 23 ، وشهد اللقاء حالة طرد للاعب حمزة الموساوي ظهير نهضة بركان في الدقيقة 90+2 للخشونة ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.
وتُوج الزمالك باللقب بأفضلية التسجيل خارج الأرض على حساب نهضة بركان في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الفريق المغربي بنتيجة 2-1.
وحقق الزمالك لقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حصد اللقب ذاته موسم 2018 – 2019 مع مدربه الأسبق السويسري كريستيان غروس.
ونجح البرتغالي غوزيه غوميز مدرب الزمالك في تحقيق أول بطولاته مع الفريق الأبيض الذي تولّى قيادته خلفًا للمدرب المؤقت معتمد جمال.
وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا ساهم في بداية قوية للزمالك شهدت عدة محاولات ضائعة أمام نهضة بركان من جانب نداي ودونجا قبل أن يحرز أحمد حمدي هدفه من تسديدة قوية في الدقيقة 23.
وتعرّض أحمد حمدي للإصابة، وغادر الملعب في الدقيقة 41 لصالح زميله يوسف أوباما بينما ردَّ الزمالك بعض المحاولات للفريق المغربي الذي سيطر بشكل واضح على مجريات الشوط الثاني.
وأضاع نهضة بركان محاولة بتسديدة فوق العارضة من جانب أيوب خيري، بينما طالب الفريق المغربي بضربة جزاء دون مخالفة قبل أن يتعرض موساوي لاعب نهضة بركان للطرد نتيجة الخشونة.