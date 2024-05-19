الزمالك المصري يتوَّج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية (فيديو)

حصد الزمالك المصري لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه على نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد، في استاد القاهرة بنتيجة 1-0 في جولة الإياب للدور النهائي بالبطولة.

وأحرز للزمالك أحمد حمدي في الدقيقة 23 ، وشهد اللقاء حالة طرد للاعب حمزة الموساوي ظهير نهضة بركان في الدقيقة 90+2 للخشونة ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

وتُوج الزمالك باللقب بأفضلية التسجيل خارج الأرض على حساب نهضة بركان في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الفريق المغربي بنتيجة 2-1.