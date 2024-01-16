تشكيل المنتخب السعودي أمام عمان
يفتتح منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس آسيا 2023 بمواجهة عمان، مساء اليوم الثلاثاء.
ويتواجد منتخبا السعودية وعمان في المجموعة السادسة بمنافسات كأس آسيا والتي تضم إلى جوارهما فريقي تايلاند وقيرغيزستان.
ويأمل المنتخب السعودي تخطي أزماته الأخيرة بسبب تصريحات المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني بعد استبعاده 3 لاعبين لرفضهم التواجد كاحتياطيين في تشكيلته، وهو ما استدعى هؤلاء اللاعبين للخروج والرد عليه.
وكانت آخر 5 مباريات بين عمان والسعودية قد انتهت دون تعادلات، إذ فاز "الأخضر" في 3 مواجهات وانتصر المنتخب العماني في مواجهتين.
ووفقا لما ذكرته عدة تقارير، فإن مانشيني سيعتمد على أحمد الكسار في حراسة مرمى الأخضر، بعد أزمة استبعاد نواف العقيدي حارس النصر من القائمة النهائية.
وجاء تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمواجهة عمان كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الكسار
الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك.
الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري.
الهجوم : صالح الشهري.
موعد المباراة
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ8:30 بتوقيت السعودية، على استاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتذاع المباراة عبر قنوات beIN ASIAN CUP 1، وSSC1 HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.