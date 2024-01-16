تشكيل المنتخب السعودي أمام عمان

وكانت آخر 5 مباريات بين عمان والسعودية قد انتهت دون تعادلات، إذ فاز "الأخضر" في 3 مواجهات وانتصر المنتخب العماني في مواجهتين.

ووفقا لما ذكرته عدة تقارير، فإن مانشيني سيعتمد على أحمد الكسار في حراسة مرمى الأخضر، بعد أزمة استبعاد نواف العقيدي حارس النصر من القائمة النهائية.