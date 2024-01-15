سلطان الغنام يُكذب تصريحات مانشيني

كما أكد مانشيني، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء منتخبي السعودية وعمان، أن سلطان الغنام لم يكن سعيدا بالانضمام إلى صفوف المنتخب.

ونفى الغنام تصريحات المدرب الإيطالي، قائلا إنه لم يشترط اللعب أساسيا ضمن التشكيلة السعودية.

وكتب سلطان الغنام عبر حسابه في منصة "إكس": "تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير لا يضاهيه أي شرف، رغبتي في تمثيل المنتخب السعودي في كأس آسيا كانت وما زالت شديدة جدًا لأقدم كل ما لدي لخدمة الأخضر".

وأضاف: "اجتمع معي المدير الفني السيد مانشيني مرة واحدة سابقاً بطلبه وليس مرتين، وعبرت له عن رغبتي الشديدة بالمشاركة واللعب وجاهزيتي لخدمة الفريق في الملعب بكل ما أملك، وعدم ارتياحي أن أكون لاعبا لا يشارك نهائيا، وهو أمر طبيعي لكل لاعب يحلم بتمثيل منتخبه، ولم أذكر له أبدًا أن المشاركة بشرط أن أكون أساسيًا فقط".

وتابع: "أحترم قرار المدرب الفني ورؤيته بمن يخدم خططه. كما كنت أحترم جميع المدربين السابقين الذين كنت تحت قيادتهم في النادي والمنتخب".

واختتم: "دعواتي بالتوفيق للمنتخب وجميع زملائي وأن يعودوا بالكأس للرياض، لنفرح جميعًا بإنجاز يترجم الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الوطن برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".