أسطورة الزمالك يشن هجومًا على مدافعي الفريق وحراس المرمى

شن هيثم فاروق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، هجومًا على مدافعي الفريق بعد الخسارة أمس أمام الجونة في الدوري المصري.

وفاز الجونة على ضيفه الزمالك 3-2 في مباراة مؤجلة أخرى ليرفع رصيده إلى 22 نقطة من 14 مباراة ويتقدم للمركز السادس بينما توقف رصيد الزمالك عند 15 نقطة من 11 مباراة في المركز الـ13.