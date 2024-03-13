أسطورة الزمالك يشن هجومًا على مدافعي الفريق وحراس المرمى
شن هيثم فاروق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، هجومًا على مدافعي الفريق بعد الخسارة أمس أمام الجونة في الدوري المصري.
وفاز الجونة على ضيفه الزمالك 3-2 في مباراة مؤجلة أخرى ليرفع رصيده إلى 22 نقطة من 14 مباراة ويتقدم للمركز السادس بينما توقف رصيد الزمالك عند 15 نقطة من 11 مباراة في المركز الـ13.
وشهدت المباراة أخطاء كبيرة من مدافعي الزمالك خاصة محمود علاء وحارس المرمى محمد صبحي.
وغرَّد فاروق عبر منصة إكس :" نادي الزمالك لا يمتلك مدافعين ولا حراس مرمى علي الأقل في الوقت الحالي".
وخسر الزمالك للمباراة الثانية على التوالي مع المدرب الجديد جوزيه غوميز الذي فقد لقب كأس مصر أمام غريمه الأهلي في المملكة العربية السعودية.
وكان فاروق، أحد أهم مدافعي جيله في نادي الزمالك، كما خاض تجارب احترافية في أوروبا أبرزها كان في نادي فينورد الهولندي.
وشهدت المباراة أخطاء كبيرة من مدافعي الزمالك خاصة محمود علاء وحارس المرمى محمد صبحي.
وغرّد فاروق عبر منصة إكس :" نادي الزمالك لا يمتلك مدافعين ولا حراس مرمى علي الأقل في الوقت الحالي".
وخسر الزمالك للمباراة الثانية على التوالي مع المدرب الجديد جوزيه غوميز الذي فقد لقب كأس مصر أمام غريمه الأهلي في المملكة العربية السعودية.
وكان فاروق، أحد أهم مدافعي جيله في نادي الزمالك، كما خاض تجارب احترافية في أوروبا أبرزها كان في نادي فينورد الهولندي.