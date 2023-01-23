خبراء: صفقة تشيلسي أعطت عائلة جليزر زخما لبيع مانشستر يونايتد
قال خبراء في الصناعة لرويترز إن بيع تشيلسي في صفقة قياسية العام الماضي أثبت لعائلة جليزر أن الوقت بات مناسبا الآن لبيع مانشستر يونايتد، حيث من المحتمل أن تكون أي صفقة لبيع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأكبر في تاريخ الرياضة.
ودخلت شركة "إنيوس" المملوكة لجيم راتكليف، الملياردير البريطاني ومشجع مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة، عملية المزايدة لشراء بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، بعد أن فشل في الاستحواذ على تشيلسي، الذي تم بيعه مقابل 5.2 مليار دولار في مايو أيار الماضي.
ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري منذ عقد من الزمان، وكانت عائلة جليزر التي لا تحظى بشعبية هدفا للعديد من احتجاجات المشجعين، لكنه لا يزال يمثل فرصة جذابة وفقا لنيل جويس الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لمجموعة سي.إل.في.
والنادي هو أحد أكبر العلامات التجارية الرياضية في العالم، وحقق إيرادات بقيمة 689 مليون يورو (750.94 مليون دولار) في موسم 2021/2022.
وقال جويس: "بيع تشيلسي في عام 2022 يعني أنه تم تحديد متوسط سعر لقيمة أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضاف: "إذا كنت تستخدم الطريقة التقليدية لتقييم النادي، والتي يمكن أن تكون في أي مكان ما بين ثمانية إلى 10 أضعاف الإيرادات، فمن المحتمل أن يكون رقم 5 مليارات دولار هو الحد الأدنى (للقيمة)".
واشترت عائلة جليزر مانشستر يونايتد مقابل 790 مليون جنيه إسترليني في عام 2005، في صفقة شراء ممولة بنسبة كبيرة تعرضت لانتقادات بسبب تحميلها ديونا على النادي.
ليس "سوقا منطقية"
وزاد صافي ديون مانشستر يونايتد بنحو 23% إلى 515 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر أيلول، لكن ذلك لن يردع المستثمرين المحتملين، وفقا لجويس وسبنسر هاريس، الأستاذ المساعد في الإدارة الرياضية بجامعة كولورادو.
وقال هاريس: "في سوق منطقية، ستؤثر الديون من هذا النوع بشكل مباشر على العروض والسعر، لكن الدوري الإنجليزي بشكل عام ومانشستر يونايتد على وجه التحديد لا يمثلان سوقا منطقية".
وبلغ تقييم سعر النادي كشركة عامة ذروته عند 4.3 مليار دولار في عام 2018، لكن جويس قال إن الملاك الجدد يمكنهم الاستفادة من القاعدة الجماهيرية العالمية لزيادة الإيرادات التجارية بمقدار 200 مليون دولار وإضافة ما بين مليار إلى ملياري دولار إلى التقييم الفعلي.
وأضاف: "إذا كنت تنظر إلى مانشستر يونايتد كاستثمار متوسط الأجل، فلا أعتقد أن هناك مخاطرة كبيرة مقابل التقييم السعري الذي بلغه النادي اليوم".
وتابع: "أما إذا كنت تنظر إلى أي شيء آخر، فيمكنك القول إنه من المحتمل أن يكون النادي مقوما بأقل من قيمته إذا نظرت إلى مبلغ 5 مليارات دولار".
الاستثمار في أولد ترافورد
تضمنت صفقة تشيلسي دفع الملاك الجدد 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.10 مليار دولار) لشراء أسهم، بينما تعهدوا بتوفير مبلغ 1.75 مليار جنيه إسترليني أخرى للاستثمار في النادي، وخاصة في الاستاد.
وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة الأعمال الرياضية بديلويت، إن مانشستر يونايتد يظل أصلا مهما ولكنه يتطلب الكثير من الاستثمار للعودة إلى قمة الهرم، وذلك بدءا بالاستثمار في استاد أولد ترافورد.
ويتسع أكبر ملعب لفريق في إنجلترا لحوالي 75 ألف متفرج، لكنه يعتبر أثرا قديما مقارنة بالاستادات الأوروبية الحديثة.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن التجديد سيكلف ما بين مليار إلى ملياري جنيه.
وأضاف بريدج: "بالمقارنة مع الأندية الكبيرة الأخرى، فإن الاستثمار في مشروعات رأسمالية مثل الاستاد وملعب التدريب في كارينغتون والاستثمار المستمر في التشكيلة يعد في غاية الأهمية.
وأوضح: "من المحتمل أن تكون هناك حاجة للنظر في هذه الأمور في مانشستر يونايتد خلال المستقبل بالنسبة لأي مستثمر جديد".
وأتم: "لذلك ربما تشعر عائلة جليزر أن هذا هو الوقت المناسب لبيع النادي".
وعاد مانشستر يونايتد إلى المراكز الأربعة الأولى تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاغ، ما منح الجماهير أملا جديدا في المنافسة على اللقب للمرة الأولى منذ سنوات.
لكن بريدج قال إن صحوة الفريق لن تساعد عائلة جليزر على رفع سعر بيع النادي.
وأضاف: "أي مستثمر يملك مصداقية سينظر إلى الصورة طويلة الأمد بدلا من النظرة قصيرة الأمد".
وأكد: "في حالة المضي قدما والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فإن ذلك يعطي دفعة كبيرة للإيرادات وهو أمر سيراقبه المستثمرون باهتمام".