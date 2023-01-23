خبراء: صفقة تشيلسي أعطت عائلة جليزر زخما لبيع مانشستر يونايتد

قال خبراء في الصناعة لرويترز إن بيع تشيلسي في صفقة قياسية العام الماضي أثبت لعائلة جليزر أن الوقت بات مناسبا الآن لبيع مانشستر يونايتد، حيث من المحتمل أن تكون أي صفقة لبيع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأكبر في تاريخ الرياضة.

ودخلت شركة "إنيوس" المملوكة لجيم راتكليف، الملياردير البريطاني ومشجع مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة، عملية المزايدة لشراء بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، بعد أن فشل في الاستحواذ على تشيلسي، الذي تم بيعه مقابل 5.2 مليار دولار في مايو أيار الماضي.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري منذ عقد من الزمان، وكانت عائلة جليزر التي لا تحظى بشعبية هدفا للعديد من احتجاجات المشجعين، لكنه لا يزال يمثل فرصة جذابة وفقا لنيل جويس الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لمجموعة سي.إل.في.