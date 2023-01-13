مانشستر يونايتد يتلقى خططا بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني لتجديد أولد ترافورد وبناء استاد جديد

وقامت عائلة جليزر، التي اشترت مانشستر يونايتد مقابل 790 مليون جنيه إسترليني في عام 2005، بطرح النادي في السوق في نوفمبر.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن العائلة تبحث عما يصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني للبيع - وهي رسوم تتجاوز 4.2 مليار جنيه إسترليني التي دفعها تود بويلي لشراء تشيلسي.

وارتبط السير جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا، وهو من مشجعي مانشستر يونايتد، بعرض وتلقى سابقًا مكالمات من قاعدة المعجبين بالنادي ومدير مانشستر يونايتد السابق مايكل نايتون للمشاركة في عملية استحواذ.