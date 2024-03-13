علي البليهي يكشف كيف استفز حمدالله وتسبب في طرده (فيديو)

كشف علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، كيفية استفزازه المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد، وتسبب في طرده بالنهاية، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.

وشهد اللقاء دخول حمدالله في مشادة مع البليهي، ففي الدقيقة الـ36 من زمن المباراة، تشاجر المهاجم المغربي مع المدافع السعودي في منتصف الملعب، إذ أظهرت لقطات مصورة وهما يتبادلان بعض الكلمات وقيام حمدالله بدفع البليهي، وسط محاولة من اللاعبين بتهدئة الثنائي.

وتجددت المشاجرة بين عبد الرزاق حمدالله وعلي البليهي عند الدقيقة الـ89، وعلى إثرها تلقى المهاجم المغربي بطاقة حمراء.