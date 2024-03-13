طرد حمدالله بعد اشتباك عنيف مع البليهي (فيديو)
تلقى المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد، الطرد في مواجهة الهلال بعد مشادة عنيفة واشتباك جديد مع علي البليهي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.
وبدأت اللقطة في الدقيقة 87 بتدخل البليهي بقوة على النجم المغربي، لينفعل عليه حمدالله بقوة ويشتبك معه بالأيدي، وتدخَّل اللاعبون للفصل بينهما، ولكن تطورت الأمور لاشتباكات ومحاولات لإبعاد اللاعبين عن بعضهم.
وتدخل حكم اللقاء ليشهر "الكارت الأصفر" في وجه البليهي، ثم منح حمدالله الكارت الأصفر الثاني في اللقاء ثم الطرد، ليحاول حمدالله الاشتباك مجددًا مع البليهي قبل أن يخرج من الملعب في مشهد غريب.
وشهدت الدقيقة 61 نجاح ياسر الشهراني في تسجيل هدف للهلال، بعد تمريرة مميزة من زميله الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
ويعد هذا الهدف الأول للشهراني في دوري أبطال آسيا، خلال الموسم الجاري، والرابع في تاريخ ظهوره بالمسابقة.
وكان العميد قد خسر ذهابًا على أرض الهلال (2-0)، في ذهاب ربع النهائي.
وبدأت جماهير الاتحاد في مغادرة ملعب الجوهرة المشعة، بعدما استقبل فريقها هدف الهلال، حيث تعقدت أكثر مهمة العميد.