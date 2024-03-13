طرد حمدالله بعد اشتباك عنيف مع البليهي (فيديو)

تلقى المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد، الطرد في مواجهة الهلال بعد مشادة عنيفة واشتباك جديد مع علي البليهي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.

وبدأت اللقطة في الدقيقة 87 بتدخل البليهي بقوة على النجم المغربي، لينفعل عليه حمدالله بقوة ويشتبك معه بالأيدي، وتدخَّل اللاعبون للفصل بينهما، ولكن تطورت الأمور لاشتباكات ومحاولات لإبعاد اللاعبين عن بعضهم.