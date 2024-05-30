رئيس الهلال الليبي يجتمع مع لابورتا

وكانت أزمة حادة نشبت في آخر مباريات الهلال في الدوري الليبي بعدما امتنع نادي الأخضر عن خوض المواجهة التي كانت مقررة على ملعب (شهداء بنينا) في مدينة بنغازي.

وبرر مسؤولو الأخضر هذا القرار بعدم توفير حماية أمنية للاعبي الفريق وتعرض البعثة لاعتداءات ومضايقات دون تدخل الاتحاد الليبي لحمايتها وهو ما جعل الفريق يقرر الانسحاب خوفًا على حياته.

يشار إلى أن الهلال يقوده المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش الذي سبق له قيادة العديد من الأندية العربية من بينها الوداد المغربي.