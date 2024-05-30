رئيس الهلال الليبي يجتمع مع لابورتا
أعلن نادي الهلال الليبي عن زيارة قام بها علي الشريف رئيس مجلس إدارة النادي إلى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي صورًا للزيارة وحصول لابورتا على قميص الفريق الليبي.
وقالت الصفحة الرسمية لنادي الهلال:" رئيس نادي الهلال يقوم برحلة عمل سريعة في برشلونة تخللها اجتماع مع خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني قبل العودة إلى الوطن للوقوف على آخر استعدادات فريقنا لكرة القدم".
ولم يعلن نادي الهلال عن تفاصيل الزيارة التي قام بها رئيسه إلى العملاق الكتالوني في الساعات القليلة الماضية.
ولكن التكهنات تشير إلى احتمالية حدوث تعاون مع إدارة نادي برشلونة بخصوص تطوير العمل بقطاع الناشئين والمدربين بالنادي الليبي بحسب مصادر مطلعة.
وكانت أزمة حادة نشبت في آخر مباريات الهلال في الدوري الليبي بعدما امتنع نادي الأخضر عن خوض المواجهة التي كانت مقررة على ملعب (شهداء بنينا) في مدينة بنغازي.
وبرر مسؤولو الأخضر هذا القرار بعدم توفير حماية أمنية للاعبي الفريق وتعرض البعثة لاعتداءات ومضايقات دون تدخل الاتحاد الليبي لحمايتها وهو ما جعل الفريق يقرر الانسحاب خوفًا على حياته.
يشار إلى أن الهلال يقوده المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش الذي سبق له قيادة العديد من الأندية العربية من بينها الوداد المغربي.