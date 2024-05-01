سر غضب أنشيلوتي من لاعبيه بعد التعادل مع بايرن ميونخ

وانتقد أنشيلوتي افتقار لاعبيه للشراسة بعد أن منحهم هدف فينيسيوس جونيور التقدم في الشوط الأول إذ سجل بايرن هدفين في غضون أربع دقائق في بداية الشوط الثاني ليقلب الطاولة قبل أن يتعادل فينيسيوس من ركلة جزاء.

وقال أنشيلوتي لشبكة "موفيستار": "النتيجة جيدة ولكن على مستوى اللعب كان بوسعنا تقديم أداء أفضل. أظهر بايرن أفضل نسخة له ونحن لم نفعل ذلك. علينا أن نتحسن في الأسبوع المقبل.

"في الشوط الأول دافعنا ولكن بقوة قليلة، في الشوط الثاني عندما تقدموا بدأنا في الضغط أكثر قليلًا ولكن ليس بما فيه الكفاية.

"افتقرنا إلى الشراسة. منحناهم العديد من الفرص للسيطرة على المباراة".