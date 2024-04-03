العميل 0011.. محمد صلاح يثير جدلًا بهذا الظهور (صورة)

ظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مرتديًا بدلة رسمية فور وصوله، اليوم الأربعاء، إلى مركز تدريب ناديه، قبل مواجهة شيفيلد يونايتد، غدًا الخميس، بالجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويختتم ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، استعداداته اليوم لمواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد والتي ستقام بينهما على ملعب آنفيلد.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر منصة "إكس" صورة محمد صلاح مبتسمًا بكامل شياكته معلقًا عليها، محمد صلاح في مهمة رسمية اليوم، مع إيموجي يشير إلى الحيرة وراء هذا اللوك الذي لا يناسب ذهاب لاعب إلى التدريبات، وهو الأمر الذي أثار حيرة الجمهور أيضا وبدأ يتساءل عن السبب، وهل سيقوم اللاعب بتسلم جائزة ما في هذا التوقيت، أو أنَّ الأمر خاص بلقاء إعلامي ما؟.