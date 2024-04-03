العميل 0011.. محمد صلاح يثير جدلًا بهذا الظهور (صورة)
ظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مرتديًا بدلة رسمية فور وصوله، اليوم الأربعاء، إلى مركز تدريب ناديه، قبل مواجهة شيفيلد يونايتد، غدًا الخميس، بالجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويختتم ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، استعداداته اليوم لمواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد والتي ستقام بينهما على ملعب آنفيلد.
ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر منصة "إكس" صورة محمد صلاح مبتسمًا بكامل شياكته معلقًا عليها، محمد صلاح في مهمة رسمية اليوم، مع إيموجي يشير إلى الحيرة وراء هذا اللوك الذي لا يناسب ذهاب لاعب إلى التدريبات، وهو الأمر الذي أثار حيرة الجمهور أيضا وبدأ يتساءل عن السبب، وهل سيقوم اللاعب بتسلم جائزة ما في هذا التوقيت، أو أنَّ الأمر خاص بلقاء إعلامي ما؟.
كما نشر حساب ليفربول باللغة العربية الصورة ذاتها، وعلق عليها: "العميل 0011، يبدو أن صلاح لديه مهمة خاصة اليوم".
ويربط التعليق بين صلاح وسلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة "جيمس بوند" وبطلها دانييل كريج، صاحب الرمز الكودي "007"، في الوقت الذي يرتدي فيه صلاح رقم القميص "11" مع الريدز.
سر بدلة صلاح؟
ووفقًا لما ذكره موقع "liverpool.com" فإن ظهور صلاح بالبدلة "التوكسيدو" يعود إلى حملة دعائية للنادي لمشاركته في شهر الأرض العالمي.
وقال الموقع: "لا يبدو أن هناك أيّ اجتماع عمل مهم على الطاولة، بل ما يحدث يعد جزءًا من استثمار النادي في شهر الأرض العالمي، فقد تعاون ليفربول مع شركة إس سي جونسون لإنتاج مقطع كوميدي يشارك فيه صلاح، وروبرتسون، وداروين نونيز، ودومينيك سوبوسلاي، وكايمهين كيلهير، وإبراهيما كوناتي".
وأضاف: "يقود روبرتسون اجتماعًا للفريق، حيث يتم تكليف اللاعبين بتقديم أفكار لسلسلة من المواضيع، مثل خطط لحفلة رحيل يورغن كلوب وملابس الربيع، بالإضافة إلى شهر الأرض العالمي والذي يمثل الأمر الأكثر أهمية".
وتابع: "في البداية، يغادر صلاح الاجتماع بغضب بعد أن لم يعطه روبرتسون مشروبًا، قبل أن يطلب النجم الاسكتلندي اقتراحات زملائه عما يمكنهم فعله لصالح الكوكب، ويقدم كل لاعب في ليفربول اقتراحات قبل أن يأتي خطاب ملهم من نونيز، ثم يضيف سوبوسلاي: (نحتاج إلى التفكير بشكل أكبر، نحتاج إلى التفكير بأفلام هوليوود، دعونا نرى لو حصلنا على نجم كبير مثل دانيال كريغ، نحتاج فقط إلى شخص مشهور)، قبل أن يرد كيلهير: (يجب أن يبدو جيدًا في البدلة)".
في هذا الوقت يعود صلاح إلى الغرفة مع قهوته وينظر زملاؤه جميعًا إلى بعضهم البعض بنفس الفكرة. ثم يتحول المقطع إلى لقطات للنجم المصري يتألق في عرض فيديو يشبه طريقة أفلام جيمس بوند.
يُعد المقطع جزءًا من إستراتيجية ليفربول "الطريق الأحمر" التي تم إطلاقها في عام 2021 لتعزيز الاستدامة، مع الالتزام بخلق مستقبل أفضل.
وكان محمد صلاح أعاد أهدافه إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب لنحو 43 يومًا، عقب زيارة شباك برايتون في المباراة الماضية يوم الأحد الماضي، ليقود ليفربول للفوز 2-1 والتربع على صدارة المسابقة.
ويتواجد صلاح حاليًّا في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، خلف النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، المتصدر برصيد 18 هدفًا.
ويتصدر ليفربول حاليًّا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، متفوقًا على كلّ من آرسنال ومانشستر سيتي صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد 65 و64 نقطة على التوالي.
بينما يتواجد فريق شيفيلد يونايتد حاليًًا في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.