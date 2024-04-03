ليفربول يغامر بمستقبل صلاح من أجل هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي ليفربول حريصون للغاية على تمديد التعاقد مع ترينت ألكسندر-أرنولد، نجم الفريق، والذي ارتبط اسمه أخيرا بإمكانية الرحيل إلى ريال مدريد.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إنسايدر"، نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، فإن إدارة "الريدز" يستعدون لتكثيف محادثات التعاقد مع ألكسندر-أرنولد، البالغ 25 عامًا، في نهاية الموسم.

وبالرغم من اهتمام ريال مدريد بفكرة ضم أرنولد، فإن النادي الملكي حتى الآن لم يقم بأي تحركات لإتمام الصفقة، سواء بالتواصل مع اللاعب أو ناديه.

وأشار الموقع إلى أن نادي ليفربول يعتزم تقديم عرض بمدة تعاقد أطول إلى أرنولد، على عكس نجميه الدولي المصري محمد صلاح والهولندي فان دايك، مع بقاء قرابة عام واحد على نهاية عقودهم مع الفريق.