ليفربول يغامر بمستقبل صلاح من أجل هذا اللاعب
كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي ليفربول حريصون للغاية على تمديد التعاقد مع ترينت ألكسندر-أرنولد، نجم الفريق، والذي ارتبط اسمه أخيرا بإمكانية الرحيل إلى ريال مدريد.
ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إنسايدر"، نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، فإن إدارة "الريدز" يستعدون لتكثيف محادثات التعاقد مع ألكسندر-أرنولد، البالغ 25 عامًا، في نهاية الموسم.
وبالرغم من اهتمام ريال مدريد بفكرة ضم أرنولد، فإن النادي الملكي حتى الآن لم يقم بأي تحركات لإتمام الصفقة، سواء بالتواصل مع اللاعب أو ناديه.
وأشار الموقع إلى أن نادي ليفربول يعتزم تقديم عرض بمدة تعاقد أطول إلى أرنولد، على عكس نجميه الدولي المصري محمد صلاح والهولندي فان دايك، مع بقاء قرابة عام واحد على نهاية عقودهم مع الفريق.
وينتظر ليفربول عودة "مهندس الصفقات" أو العقل الأول للنادي في السابق مايكل إدواردز لمنصبه من جديد خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون الدور الجديد له هو رئيس عمليات كرة القدم.
كل ذلك يأتي في إطار خطة الريدز لما بعد رحيل يورغن كلوب المدير الفني للفريق.
ومن المتوقع أن يقود إدوادرز عملية التفاوض مع ثلاثي الفريق؛ إذ يعتزم تقديم عرض "ضخم" لترنت ألكسندر-أرنولد، بينما سيقدم عرضاً أقل بكثير لصلاح والمدافع الهولندي.
ووفقا لـ"فوتبول إنسايدر" فقد أمضى أرنولد مسيرته كاملة في ليفربول، فقد انضم إلى النادي وهو بعمر السادسة وتدرج في فئاته حتى صعد إلى الفريق الأول في 2016 ومنذ ذلك الحين وهو لاعب أساسي لا غنى عنه في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.
بينما سيبلغ صلاح 32 عاماً في شهر يونيو المقبل، وبعده بشهر واحد سيصل فان دايك إلى عامه الثالث والثلاثين.
وارتبط اسم صلاح بإمكانية الانتقال للدوري السعودي الموسم المقبل، حيث كشفت التقارير على أن الدولي المصري على رادار ناديي الاتحاد والهلال.
يذكر أن أرنولد لعب أكثر من 300 مباراة مع ليفربول، وقدم 10 تمريرات حاسمة وسجل هدفين في 29 مباراة هذا الموسم.