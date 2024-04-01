محمد صلاح يعادل رقمًا قياسيًّا لإبراهيموفيتش في الدوري الإنجليزي

أضاء الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على أبرز الأرقام التي حققها الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد قيادته فريقه للفوز على برايتون، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.

وواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة وبفارق نقطتين عن مطارده المباشر آرسنال.

وسجل صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ65.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجيزي على منصة "إكس"، أن صلاح وجَّه 12 تسديدة على مرمى برايتون وهو أكبر عدد من التسديدات له في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف الحساب: "هو أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بالدوري".

وأوضحت أن هذا هو أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة واحدة، ليعادل رقم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سدد 12 تسديدة في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في أكتوبر 2016.