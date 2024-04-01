محمد صلاح يعادل رقمًا قياسيًّا لإبراهيموفيتش في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يعادل رقمًا قياسيًّا لإبراهيموفيتش في الدوري الإنجليزي
أضاء الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على أبرز الأرقام التي حققها الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد قيادته فريقه للفوز على برايتون، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.
وواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة وبفارق نقطتين عن مطارده المباشر آرسنال.
وسجل صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ65.
وذكر الحساب الرسمي للدوري الإنجيزي على منصة "إكس"، أن صلاح وجَّه 12 تسديدة على مرمى برايتون وهو أكبر عدد من التسديدات له في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف الحساب: "هو أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بالدوري".
وأوضحت أن هذا هو أعلى عدد من التسديدات لأحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة واحدة، ليعادل رقم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سدد 12 تسديدة في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في أكتوبر 2016.
وبهدفه أمس وصل صلاح إلى 25 مساهمة تهديفية فى الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا للموسم السابع تواليًا.
وشارك النجم المصري بشكل مباشر في أهداف ليفربول ضد برايتون أكثر من أي فريق آخر، حيث لعب 15 مباراة، سجل 9 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.
ورفع صلاح رصيده إلى 16 هدفًا في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي البطولة مع دومينيك سولانكي، لاعب بورنموث، بفارق هدفين خلف النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
وبصفة عامة، أسهم صلاح بـ35 هدفًا في 33 مباراة لعبها مع ليفربول بجميع البطولات هذا الموسم، عقب تسجيله 22 هدفًا، وصناعته 13 هدفًا آخر.