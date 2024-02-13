آل الشيخ يفاجئ عمرو أديب بفريقه المفضل في نهائي كأس مصر (فيديو)

وستكون المباراة التي سيحصل اتحاد الكرة المصري على 2 مليون دولار نظير إقامتها في السعودية برعاية موسم الرياض.

وأثناء مقابلة تلفزيونية على هامش اتفاق هيئة الترفيه بالسعودية مع وزارة السياحة في مصر على بعض بروتوكلات التعاون قال أديب إنه يرغب في فوز الزمالك بكأس مصر، ليرد آل الشيخ :"أنا عاوز الأهلي يكسب".