آل الشيخ يفاجئ عمرو أديب بفريقه المفضل في نهائي كأس مصر (فيديو)
كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن تشجيعه النادي الأهلي في المباراة التي ستقام ضد الزمالك بالمملكة العربية السعودية.
وستحتضن المملكة العربية السعودية نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم الـ8 من مارس القادم على ملعب الأول بارك في الرياض.
وستكون المباراة التي سيحصل اتحاد الكرة المصري على 2 مليون دولار نظير إقامتها في السعودية برعاية موسم الرياض.
وأثناء مقابلة تلفزيونية على هامش اتفاق هيئة الترفيه بالسعودية مع وزارة السياحة في مصر على بعض بروتوكلات التعاون قال أديب إنه يرغب في فوز الزمالك بكأس مصر، ليرد آل الشيخ :"أنا عاوز الأهلي يكسب".
وآل الشيخ كان رئيسًا شرفيًّا للنادي الأهلي المصري قبل أن يتقدم باستقالته بعد خلافات مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.
واستضافت المملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من الفعاليات الرياضية الضخمة خلال الآونة الأخيرة ما بين كرة القدم والملاكمة والألعاب القتالية والتنس.