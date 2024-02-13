الأهلي يرفض أول طلب لحسام حسن

رفض النادي الأهلي المصري التخلي عن سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعدما طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تواجده في الجهاز المعاون له.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن اتحاد الكرة المصري أرسل خطابًا إلى النادي الأهلي صباح اليوم يطلب سامي قمصان في منصب المدرب في جهاز المنتخب.