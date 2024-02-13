الأهلي يرفض أول طلب لحسام حسن
رفض النادي الأهلي المصري التخلي عن سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعدما طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تواجده في الجهاز المعاون له.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن اتحاد الكرة المصري أرسل خطابًا إلى النادي الأهلي صباح اليوم يطلب سامي قمصان في منصب المدرب في جهاز المنتخب.
وتابع أن الأهلي رفض وتمسك بتواجد سامي قمصان مع الفريق نظرًا للحاجة إليه في الفترة الجارية.
وأضاف أن قمصان ايضًا رفض الرحيل عن النادي الأهلي في الوقت الحالي، واعتذر لحسام حسن عن القبول هاتفيًّا.
ويعد هذا أول طلب لحسام حسن كمدرب لمنتخب مصر يوجهه للنادي الأهلي.
وتولى حسن، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، تدريب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا بعد وداع المنتخب الملقب "بالفراعنة" من دور الستة عشر للبطولة المقامة في ساحل العاج بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.
وتلقى حسن (57 عامًا) الذي فاز بكأس الأمم ثلاث مرات أعوام 1986 و1998 و2006 دعوة للتكريم من الاتحاد القاري إلى جانب مجموعة من قادة المنتخبات التي توجت باللقب، مثل: الثلاثي النيجيري نوانكو كانو وجوزيف يوبو ودانييل أموكاتشي، والتونسي رياض بوعزيزي، والغاني عبيدي بيليه، والجنوب أفريقي لوكاس راديبي على هامش نهائي كأس الأمم الأفريقية.
وحققت مصر، بطولة أفريقيا سبع مرات وهو رقم قياسي.