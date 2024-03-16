بوكيتينيو عن لاعبيه: بعضهم لم ينم "خوفا" من ليفربول
كشف ماوريسيو بوكيتينيو أن بعض لاعبي تشيلسي "لم يناموا" قبل خسارة نهائي كأس كاراباو أمام ليفربول، لكنه يصر على أن فريقه تعلم من "حسرة القلب" عندما يستهدف زيارة ويمبلي الثانية هذا الموسم.
وكانت مباراة الفريقين على أرض ملعب ويمبلي في لندن قد شهدت هدفاً وحيداً سجله النجم فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118 بعد لعبة رأسية مُتقنة.
وسيواجه تشيلسي نظيره ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية هذا الأسبوع.
وقال بوكيتينيو في بودكاست "كل شيء يبدأ" إن بعض لاعبي تشيلسي لم يناموا قبل هزيمتهم في نهائي كأس كاراباو أمام ليفربول في فبراير الماضي بسبب "الخوف من النهائي".
وأكد مدرب تشيلسي أن "التوقعات العالية" للمباراة النهائية أثرت على لاعبي الفريق، وأطارت النوم من أعينهم، مؤكدًا أن هذه التصرفات تتعلق بالخبرة في هذه المواقف ويجب أن يكون الأمر أفضل.
ويعتقد بوكيتينو أن تجربة اللعب في ويمبلي ستساعد في منع تكرار مثل هذه المشاكل، إذا تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وفي حديثه قبل مباراة ربع النهائي يوم السبت مع ليستر، قال بوكيتينو: "التوقعات يمكن أن تكون عالية ومنخفضة للغاية ومزاج اللاعبين يعتمد على اليوم".
وأضاف: "بالنسبة لنا، الفوز على ليستر سيكون أمرًا هائلاً بالنسبة لنا، لأن هناك إمكانية للعب هذا الفريق في ويمبلي مرة أخرى".