بوكيتينيو عن لاعبيه: بعضهم لم ينم "خوفا" من ليفربول

وكانت مباراة الفريقين على أرض ملعب ويمبلي في لندن قد شهدت هدفاً وحيداً سجله النجم فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118 بعد لعبة رأسية مُتقنة.

وسيواجه تشيلسي نظيره ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية هذا الأسبوع.

وقال بوكيتينيو في بودكاست "كل شيء يبدأ" إن بعض لاعبي تشيلسي لم يناموا قبل هزيمتهم في نهائي كأس كاراباو أمام ليفربول في فبراير الماضي بسبب "الخوف من النهائي".

وأكد مدرب تشيلسي أن "التوقعات العالية" للمباراة النهائية أثرت على لاعبي الفريق، وأطارت النوم من أعينهم، مؤكدًا أن هذه التصرفات تتعلق بالخبرة في هذه المواقف ويجب أن يكون الأمر أفضل.