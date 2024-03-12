تشيلسي يسعى لبيع لاعبيه لأندية الدوري السعودي

مايكل إيمينالو هو مدير كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين، وقد شغل سابقًا منصبًا في مجلس إدارة تشيلسي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن الاجتماع، الذي عُقد في الرياض خلال الأسبوعين الماضيين، لن يؤدي إلا إلى زيادة التكهنات بأن النادي يتطلع إلى نقل اللاعبين إلى السعودية.

كما تم ربط اسم شركة "طيران الرياض" بأن تصبح الراعي الجديد لقميص النادي اللندني للموسم المقبل.