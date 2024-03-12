تشيلسي يسعى لبيع لاعبيه لأندية الدوري السعودي
يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي إلى الموافقة على رحيل عدد من لاعبيه خلال الصيف المقبل، إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن التقى رئيس النادي تود بوهلي مع مايكل إيمينالو خلال زيارة أخيرة لعاصمة الدولة الشرق أوسطية.
مايكل إيمينالو هو مدير كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين، وقد شغل سابقًا منصبًا في مجلس إدارة تشيلسي.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن الاجتماع، الذي عُقد في الرياض خلال الأسبوعين الماضيين، لن يؤدي إلا إلى زيادة التكهنات بأن النادي يتطلع إلى نقل اللاعبين إلى السعودية.
كما تم ربط اسم شركة "طيران الرياض" بأن تصبح الراعي الجديد لقميص النادي اللندني للموسم المقبل.
وباع تشيلسي كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي إلى الهلال والأهلي الصيف الماضي لجمع 33 مليون جنيه إسترليني، بينما انضم نغولو كانتي إلى الاتحاد مجانًا.
ووفقًا للصحيفة، فيمكن أن يتطلع تشيلسي إلى التخلص من العديد من النجوم هذا الصيف، بما في ذلك روميلو لوكاكو، كيبا أريزابالاغا، أرماندو بروخا، تريفوه تشالوبا، مارك كوكوريلا ورحيم سترلينغ.
ومن المقرر أن يكون كونور غالاغر موضع اهتمام المنافسين إذا لم يتمكن تشيلسي من ربطه بصفقة جديدة.
وكافح فريق المدرب بوكيتينو الذي كلف النادي أموالا باهظة لتحقيق الاتساق هذا الموسم، مع انتقاد بعض المشجعين للمدرب الأرجنتيني والملاك الأمريكيين للنادي بعد التعادل 2-2 على ملعب برنتفورد في المباراة السابقة.
ويحتل تشيلسي المركز 11 في الدوري برصيد 39 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برايتون آند هوف ألبيون صاحب المركز الثامن لكنه خاض مباراة أقل.