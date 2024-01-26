رسميًا.. إلغاء إيقاف وليد الركراكي

وتشاجر لاعبو المنتخبين بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر تراشقا بالألفاظ بين الركراكي والمدافع تشانسيل مبيمبا.

وفرض الكاف غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار على الاتحاد المغربي، بالإضافة لغرامة أخرى بقيمة 10 آلاف دولار بسبب استخدام مشجعيه قنابل دخان خلال المباراة ضد الكونغو الديمقراطية، مع تعليق خمسة الآف دولار من هذا المبلغ.

ولكن الاتحاد المغربي قرر الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي (الكاف)، وبالفعل تم قبول الاستئناف، وإلغاء العقوبة.

كما شمل الإلغاء كذلك الغرامة المالية التي صدرت بحق الاتحاد المغربي لكرة القدم، وذلك بعد تقديم الاستئناف.