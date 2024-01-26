رسميًا.. إلغاء إيقاف وليد الركراكي
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء العقوبة بإيقاف وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي 4 مباريات وتغريمه خمسة آلاف دولار؛ بسبب الأحداث التي تلت مواجهة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية، يوم الأحد الماضي.
وتشاجر لاعبو المنتخبين بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر تراشقا بالألفاظ بين الركراكي والمدافع تشانسيل مبيمبا.
وفرض الكاف غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار على الاتحاد المغربي، بالإضافة لغرامة أخرى بقيمة 10 آلاف دولار بسبب استخدام مشجعيه قنابل دخان خلال المباراة ضد الكونغو الديمقراطية، مع تعليق خمسة الآف دولار من هذا المبلغ.
ولكن الاتحاد المغربي قرر الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي (الكاف)، وبالفعل تم قبول الاستئناف، وإلغاء العقوبة.
كما شمل الإلغاء كذلك الغرامة المالية التي صدرت بحق الاتحاد المغربي لكرة القدم، وذلك بعد تقديم الاستئناف.
وسيكون وليد الركراكي حاضرا في المباراة المقبلة للمغرب أمام جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء القادم، على أرضية ملعب “لورون بوكو” في سان بيدرو، في دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.
وجلس الركراكي على المدرجات خلال فوز المغرب 1-صفر على زامبيا بالجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة، وتولى مساعده رشيد بن محمود قيادة الفريق.
وقاد الركراكي بلاده المغرب لبلوغ قبل نهائي كأس العالم 2022، ليكون أول منتخب أفريقي وعربي يصل للمربع الذهبي.