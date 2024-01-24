بي إن سبورتس: الاتحاد الأفريقي سيصدر قرارًا بإيقاف الركراكي
اقترب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من إصدار عقوبة الإيقاف بحق وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وذلك بعد أحداث الشغب التي أعقبت مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا.
واشتبك الركراكي مع شانسيل مبيمبا لاعب الكونغو، بعد نهاية مباراة الفريقين بكأس الأمم الأفريقية. فعقب صافرة النهاية توجه مبيمبا ودخل في حديث حاد مع الركراكي.
وتطور الحديث إلى اشتباكات بين الركراكي واللاعب مبيمبا، وتدخل اللاعبون والإداريون من الطرفين.
وقالت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية إن الاتحاد الأفريقي سيصدر إيقافا بحق مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لأربع مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ".
وأضافت: "عقوبة الركراكي تضمنت أيضا غرامة مالية بسبب أحداث الشغب التي تلت المباراة".
وعقب المباراة شوهد انفعال كبير بين الركراكي ومبيمبا، وتجمع لاعبو المنتخبين وبدأت بعض المناوشات الكلامية بين جميع الأطراف، كما شوهد بعض اللاعبين وهم يركضون خلف بعضهم البعض إلى داخل النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس، دون أن يفهم أحد ما حدث ومن أين اندلعت الشرارة.
وقال مبيمبا، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، إنه تعرض لألفاظ عنصرية من المدرب المغربي، مضيفا: "لست بحاجة لكثرة الحديث، أنا أحترم الركراكي لكونه رجلا كبيرا، ولكن الفيديو الذي ظهر على الشاشات كان مقتطعا".