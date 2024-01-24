بي إن سبورتس: الاتحاد الأفريقي سيصدر قرارًا بإيقاف الركراكي

واشتبك الركراكي مع شانسيل مبيمبا لاعب الكونغو، بعد نهاية مباراة الفريقين بكأس الأمم الأفريقية. فعقب صافرة النهاية توجه مبيمبا ودخل في حديث حاد مع الركراكي.

وتطور الحديث إلى اشتباكات بين الركراكي واللاعب مبيمبا، وتدخل اللاعبون والإداريون من الطرفين.

وقالت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية إن الاتحاد الأفريقي سيصدر إيقافا بحق مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لأربع مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ".

وأضافت: "عقوبة الركراكي تضمنت أيضا غرامة مالية بسبب أحداث الشغب التي تلت المباراة".