رغم ثروته الضخمة.. أسباب فشل ألفيس في دفع كفالة خروجه من السجن

كشفت تقارير صحفية عن السبب الرئيس وراء فشل داني ألفيس، نجم برشلونة السابق، من دفع الكفالة التي فرضتها عليه المحكمة لكي يحصل على الإفراج المشروط من السجن.

واضطر اللاعب السابق لبرشلونة لإكمال فترة سجنه بعد عدم تمكنه من دفع مليون يورو، وهو المبلغ الذي حددته محكمة برشلونة ككفالة للإفراج المؤقت عنه.

ويشمل قرار المحكمة أيضا التزامه بتسليم جوازاي سفره -الإسباني والبرازيلي- ومنعه من مغادرة إسبانيا أو الاقتراب من مسافة أقل من ألف متر من منزل الضحية أو مكان عملها أو أي مكان آخر قد تتردد عليه.

وجاء هذا القرار، رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن لا يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.

وكانت محكمة برشلونة قد قضت في وقت سابق، بحبس ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بعد ثبوت تهمة اغتصابه فتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة كتالونيا، أواخر عام 2022.