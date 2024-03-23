الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يصعق داني ألفيس وروبينيو

استنكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم جرائم الاعتداء الجنسي التي وقع فيها لاعبا منتخب الصامبا السابقان، روبينهو وداني ألفيس والتي أثارت ردود أفعال عنيفة في الأوساط الكروية العالمية بعدما تم الحكم على ألفيس بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، وعلى زميله السابق في المنتخب البرازيلي روبينهو بالسجن 9 سنوات.

وبعد فترة من الصمت، ردَّ الاتحاد البرازيلي على تورط لاعبين بارزين في صفوفه في جرائم جنسية، قائلاً إن ما حدث لا يشرف بالمرة المنتخب البرازيلي الذي لا يعد فقط هيكلاً رياضيًا بل إرثًا حضاريًا وثقافيًا ورمزًا من رموز الببلاد.

وقال بيان نشره الاتحاد، اليوم السبت: "القميص الأصفر الذي يرتديه اللاعبون البرازيليون هو أكثر من مجرد زي رياضي، ومثلما نعلم فإن كرة القدم هي أكثر من مجرد رياضة في البرازيل، ومن العيب أن يشعر الرياضي بالارتياح عند ارتكاب هذا النوع من الجائم، معتقدًا أن ما حققه من خلال الرياضة سيحميه بطريقة أو بأخرى من العقاب".