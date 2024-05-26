الهلال يزيد الغموض حول موقف مالكوم من مواجهة النصر الحاسمة
زاد نادي الهلال الغموض حول موقف نجمه البرازيلي مالكوم أوليفيرا من اللحاق بمواجهة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلتقي الهلال منافسه وجاره النصر في ديربي العاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة المقبل.
وأصدر الهلال بيانًا رسميًا لتوضيح موقف مالكوم من اللحاق بمواجهة النصر المرتقبة والحاسمة.
وقال الهلال في بيان رسمي أن الفريق استأنف تدريباته اليوم السبت في غياب مالكوم الذي خضع لجلسة علاج عقب شعوره بآلام الركبة في مباراة الطائي بدوري روشن.
ويستعد الهلال لمواجهة الوحدة في ختام منافسات دوري روشن بعد غدٍ الاثنين بعدما حسم الهلال لقب الدوري بشكل رسمي.
وأشار البيان إلى أن مالكوم خضع لجلسات في صالة الجيمانزيوم ولم يحدد موقف اللاعب بعد إصابته أو مدة غيابه.
في المقابل ، عاد ياسر الشهراني للتدريبات الجماعية بعد تخلصه من الإصابة التي حرمته من خوض آخر لقاءين مع الفريق.
وسجل مالكوم صاحب الـ27 عامًا هذا الموسم مع الهلال 15 هدفًا في 31 مباراة بدوري روشن كما صنع 7 لزملائه كما أحرز هدفًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وصنع 4 أهداف لزملائه.