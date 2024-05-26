الهلال يزيد الغموض حول موقف مالكوم من مواجهة النصر الحاسمة

في المقابل ، عاد ياسر الشهراني للتدريبات الجماعية بعد تخلصه من الإصابة التي حرمته من خوض آخر لقاءين مع الفريق.

وسجل مالكوم صاحب الـ27 عامًا هذا الموسم مع الهلال 15 هدفًا في 31 مباراة بدوري روشن كما صنع 7 لزملائه كما أحرز هدفًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وصنع 4 أهداف لزملائه.