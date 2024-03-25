أسطورة نيجيريا يقلل من محمد صلاح: أهدافه بالحظ وليس الأفضل
أدلى ياكوبو أييغبيني أسطورة نيجيريا بتصريحات غريبة عن الجناح المصري محمد صلاح نجم ليفربول.
وقال أييغبيني عن محمد صلاح: "صلاح ليس من الطراز العالمي في رأيي، إنه لا يجيد التعامل مع الكرة، وأغلب أهدافه هي أهداف محظوظة".
وأضاف: "لا يمكنك القول إن صلاح هو أعظم أفريقي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أعظم اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هم أوكوتشا، دروغبا، كانو، يايا توريه، أديبايور وساديو ماني".
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أييغبيني سجل 95 هدفًا، وصنع 23 في 252 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولعب أييغبيني في الدوري الإنجليزي لأندية بلاكبيرن روفرز وإيفرتون وميدلزبره وبورتسموث، ولم يسبق أن نال اللقب.
في المقابل نال محمد صلاح مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة، وسجل في المسابقة 154 هدفًا، وصنع 69 في 253 مباراة.
ومن انتقاله إلى ليفربول، في 2017، سجل محمد صلاح مع الريدز 207 أهداف، وصنع 89 في 337 مباراة في مختلف المسابقات.
ويتصدر ليفربول مع آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك كل منهما 64 نقطة من 28 مباراة مع تبقي 10 جولات على النهاية.
وعلى مستوى الموسم الحالي سجل محمد صلاح 15 هدفًا، ويحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 3 أهداف عن إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين.
ونال محمد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات مواسم 2017/2018 و2018/2019 و2021/2022.