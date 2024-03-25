أسطورة نيجيريا يقلل من محمد صلاح: أهدافه بالحظ وليس الأفضل

أدلى ياكوبو أييغبيني أسطورة نيجيريا بتصريحات غريبة عن الجناح المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال أييغبيني عن محمد صلاح: "صلاح ليس من الطراز العالمي في رأيي، إنه لا يجيد التعامل مع الكرة، وأغلب أهدافه هي أهداف محظوظة".

وأضاف: "لا يمكنك القول إن صلاح هو أعظم أفريقي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أعظم اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هم أوكوتشا، دروغبا، كانو، يايا توريه، أديبايور وساديو ماني".

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أييغبيني سجل 95 هدفًا، وصنع 23 في 252 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب أييغبيني في الدوري الإنجليزي لأندية بلاكبيرن روفرز وإيفرتون وميدلزبره وبورتسموث، ولم يسبق أن نال اللقب.