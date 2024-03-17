مشجع يقترب من صلاح ويسخر منه بعد خسارة ليفربول (فيديو)
سخر أحد المشجعين من الجناح المصري محمد صلاح بعد الفوز 4/3 على ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وبعد نهاية المباراة بخسارة ليفربول تحرك صلاح من مقعد البدلاء للنزول إلى غرفة تبديل الملابس.
وخلال ذلك اقترب أحد المشجعين من صلاح ومد يده وبدأ يسخر منه، ورغم قرب المشجع من صلاح إلا أن الجناح المصري لم يعره أي اهتمام.
وشارك محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لليفربول وسجل هدفا في الدقيقة 45+2 قبل أن يقرر مدرب ليفربول يورغن كلوب إخراج صلاح وإشراك كودى جاكبو.
وحقق مانشستر يونايتد فوزا دراميا بنتيجة 4/3 على ليفربول على ملعب أولد ترافورد ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وسجل لمانشستر يونايتد سكوت مكتوميناي وأنتوني وماركوس راشفورد وأماد ديالو، في حين سجل لليفربول أليكسيس ماك أليستر ومحمد صلاح وهارفي إليوت.
وسيلعب مانشستر يونايتد في نصف النهائي مع كوفنتري سيتي، في حين يلعب مانشستر سيتي مع تشيلسي.
ويعود آخر لقب لمانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي إلى موسم 2015/2016، علما أنه خسر نهائي العام الماضي أمام مانشستر سيتي.