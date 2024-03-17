مشجع يقترب من صلاح ويسخر منه بعد خسارة ليفربول (فيديو)

سخر أحد المشجعين من الجناح المصري محمد صلاح بعد الفوز 4/3 على ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد نهاية المباراة بخسارة ليفربول تحرك صلاح من مقعد البدلاء للنزول إلى غرفة تبديل الملابس.

وخلال ذلك اقترب أحد المشجعين من صلاح ومد يده وبدأ يسخر منه، ورغم قرب المشجع من صلاح إلا أن الجناح المصري لم يعره أي اهتمام.

وشارك محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لليفربول وسجل هدفا في الدقيقة 45+2 قبل أن يقرر مدرب ليفربول يورغن كلوب إخراج صلاح وإشراك كودى جاكبو.