الأهلي السعودي يكافئ مدربه يايسله

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي السعودي استقر على استمرار مدربه الألماني ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفريق، الموسم المقبل.

وكان النادي الأهلي تعاقد مع يايسله في أواخر يوليو الماضي، بعقد مدته ثلاثة مواسم مضى منها موسم واحد.

وألمحت تقارير إلى إمكانية رحيل يايسله في الموسم المقبل، خصوصًا أنه لم يستطع قيادة الفريق للتتويج بلقب رغم التعاقد مع نجوم كبار من الدوريات الخمسة الكبرى.