الأهلي السعودي يكافئ مدربه يايسله
كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي السعودي استقر على استمرار مدربه الألماني ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفريق، الموسم المقبل.
وكان النادي الأهلي تعاقد مع يايسله في أواخر يوليو الماضي، بعقد مدته ثلاثة مواسم مضى منها موسم واحد.
وألمحت تقارير إلى إمكانية رحيل يايسله في الموسم المقبل، خصوصًا أنه لم يستطع قيادة الفريق للتتويج بلقب رغم التعاقد مع نجوم كبار من الدوريات الخمسة الكبرى.
وارتبط اسم الأهلي بالتعاقد مع أكثر من مدرب أوروبي، يأتي على رأسهم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق.
ولكن صحيفة "عكاظ" نقلت عن مصدر خاص، بأن يايسله سيستمر في قيادة الأهلي، الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن يايسله سيجتمع مع مسؤولي الأهلي، قبل أن يغادر لقضاء إجازته، لتحديد مكان معسكر الفريق للموسم الجديد، ومن المرجح أن يكون في إحدى المدن الأوروبية.
ويرى متابعون أن استمرار يايسله هو مكافأة على الموسم الذي اعتبره كثيرون جيدا بالنظر لبدء تكوين فريق كان يلعب الموسم الماضي في دوري يلو.
ونال يليسله إشادات عديدة خلال الفترة الأخيرة مع نجاحه في إعادة الفريق للمنافسات الآسيوية والفوز بديربي جدة.
واكتفى الأهلي بضمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، المؤهل لدوري النخبة الآسيوي، وكأس السوبر المحلي في الموسم المقبل.
ويلعب الراقي ضد الرائد والفيحاء، يومي الخميس والإثنين المقبلين، في الجولتين الأخيرتين من الموسم.