ميركاتو ساخن.. الأهلي السعودي يفاضل بين 3 صفقات نارية

كشفت تقارير صحفية عن استعداد النادي الأهلي السعودي للدخول بقوة في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم الفريق، استعدادًا للمنافسة الآسيوية، حيث يفاضل مسؤولو "الراقي" بين 3 صفقات نارية.

وبفوز الأهلي في مباراته الأخيرة على نظيره أبها، ضمن الفريق، الذي جمع 61 نقطة، المركز الثالث، المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الشرق"، فإن الأهلي السعودي يدرس 3 خيارات لتعزيز خط الهجوم الموسم المقبل.

وأوضحت أن الثنائي بينجامين سيسكو، نجم لايبزيغ الألماني، ودومينيك سولانكي، لاعب بورنموث الإنجليزي، من بين أبرز الخيارات التي تدرسها إدارة النادي، إضافة إلى البرازيلي جواو بيدرو هداف برايتون الإنجليزي.